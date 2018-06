Um jovem de 18 anos perdeu a perna ao ser atacado por um tubarão em Pernambuco

Um jovem de 18 anos foi mordido por um tubarão na tarde deste domingo (3), no mar da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ataque a José Ernestor Ferreira da Silva ocorreu às 16h36min, na mesma localidade em que um homem de 34 anos foi atacado por um tubarão, em abril.

“Ele teve o fêmur e parte do pênis amputados com a mordida”, informou o médico Wagner Monteiro, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), responsável pelo atendimento da vítima.

O jovem também teve duas paradas cardíacas. Uma delas ocorreu no Hospital da Aeronáutica, também em Piedade, para onde foi levado a princípio. A outra foi registrada a caminho do HR (Hospital da Restauração), no Derby, na área central do Recife, onde ele está internado.

José Ernestor deu entrada no HR às 17h53min e seguiu diretamente para o bloco cirúrgico da unidade de saúde. “Ele perdeu muito sangue e está em estado grave”, declarou Monteiro, ao chegar ao hospital.

De acordo com a assessoria de comunicação do HR, o jovem passou por uma cirurgia que durou pouco mais de três horas, na noite deste domingo. Depois, a vítima seguiu para a Unidade de Terapia Intensiva. Por volta das 22h, o HR informou que o estado de saúde era muito grave, pois foi necessário amputar a perna para estancar o sangramento.

Área funda

Segundo os Bombeiros, o rapaz estava na água com alguns amigos quando um salva-vidas chamou sua atenção e pediu para que ele saísse do mar, mas ele foi mordido na perna esquerda.

“Ele estava em uma área funda, sinalizada por placas [de alerta para ataques de tubarão]. No exato momento em que os salva-vidas pediram para que ele se aproximasse da praia, ele foi mordido”, contou o soldado Rodrigo Matias, da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.

Investigações

Após o incidente deste domingo, o Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) iniciou as investigações para avaliar o caso.

Desde abril, o órgão soma 64 incidentes com tubarão em Pernambuco.

Outro caso

No dia 15 de abril, um homem de 34 anos também foi mordido por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Depois de ser encaminhado a uma unidade de saúde, ele teve uma perna e uma mão amputadas.

Segundo o oficial de operações do Grupamento Marítimo que participou do atendimento, capitão Arthur Leone, o homem estava numa área sinalizada por placas, com água na altura da cintura, quando foi mordido.

Este foi o 64º incidente com tubarão contabilizado pelo Cemit em Pernambuco desde 1992, quando essas ocorrências começaram a ser monitoradas. Em nota divulgada na época, o órgão apontou que o incidente foi “presumivelmente provocado por tubarão-tigre”.

Deixe seu comentário: