Um juiz cita a crise humanitÃ¡ria e manda soltar trÃªs venezuelanas presas por furtar desodorantes em uma cidade brasileira

Presas suspeitas de furtar desodorantes em um supermercado de Boa Vista, em Roraima, três venezuelanas foram soltas durante audiência de custódia realizada esta semana.

Na decisão, o juiz Antônio Martins, que optou pela soltura das estrangeiras, alegou que “a questão deve ser vista principalmente sob a ótica dos princípios humanitários” e que seria razoável a imposição de medidas cautelares no caso.

As três mulheres foram presas na segunda-feira (12) e autuadas em flagrante por furto após pegarem produtos que somavam 481 reais de um supermercado no Centro de Boa Vista e fugir. No momento da prisão, elas disseram aos PMs (policiais militares) que iriam vender os itens para comprar comida.

Conforme a PM (Polícia Militar), o gerente do supermercado foi quem flagrou as três por meio da sala de monitoramento e viu duas delas escondendo os produtos enquanto a outra dava “cobertura”. Ao todo, elas furtaram 20 desodorantes, nove cremes dentais e outros produtos.

De acordo com a ata da audiência de custódia, as venezuelanas com idades entre 29 e 35 anos são recém-chegadas ao País e cometeram o furto sem violência ou grave ameaça, crime que possui pena máxima inferior a quatro anos. Todas foram representadas pela defensoria pública.

Assim, o juiz optou por liberar as suspeitas impondo medidas cautelares que incluem a ida delas para o abrigo de venezuelanos, comparecimento mensal ao fórum criminal onde o processo correrá, não saírem de Boa Vista sem autorização judicial, recolherem-se entre 21h e 6h, além de absterem-se de entrar em estabelecimentos comerciais, salvo se forem fazer compras.

Ainda conforme a decisão, as três suspeitas responderão ao processo em liberdade, porém podem ter a prisão preventiva decretada em caso de descumprimento das medidas cautelares.

Por fim, o juiz determinou anda que o consulado da Venezuela seja informado da prisão, bem como a Polícia Federal para que sejam tomadas as devidas providências.

