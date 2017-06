Um padre suspeito de abusar de crianÃ§as foi preso em Santa Catarina depois que um menino pediu ajuda ao pai

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu temporariamente um padre de 37 anos suspeito de abuso de crianças e adolescentes nas cidades de Joinville e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Após o início das investigações, a polícia apurou a existência de pelo menos cinco casos de abusos cometidos pelo padre, o que levou ao pedido de prisão preventiva cumprido na sexta-feira (9). O padre foi preso na casa da mãe, em Joinville. Ele vai responder por estupro de vulnerável.

O caso foi descoberto no final de maio pelos pais de uma das vítimas, quando o sacerdote levou cinco menores de idade para dormir com ele durante um retiro na cidade de Joinville, onde trabalhava há dois meses. Do banheiro, uma das crianças, um menino de 13 anos, enviou uma mensagem por WhatsApp ao pai relatando que o padre estava “judiando” dele.

Em todos os casos, as vítimas eram meninos entre 12 e 14 anos. Ele fazia contato com crianças e as levava para dormir na casa dele, sem que isso causasse nenhum tipo de preocupação com as famílias. O que aconteceu, segundo a polícia, é que uma dessas crianças criou coragem e contou para os pais.

Os menores de idade foram ouvidos por psicólogos da Polícia Civil. Integrantes das igrejas onde o padre trabalhou também prestaram depoimentos.

Segundo as investigações, os casos de abusos teriam ocorrido na Paróquia Santa Paulina, em São Francisco do Sul, e em retiros religiosos organizados pelo padre. Ele foi transferido para Joinville há dois meses, para onde continuou levando crianças de São Francisco do Sul. (Fábio Bispo/AE)

Comentários