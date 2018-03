Uma atriz do seriado Sex and the City se candidatou ao governo de Nova York

A atriz Cynthia Nixon, conhecida por interpretar a personagem Miranda da série Sex And The City, anunciou na segunda-feira (19) que será candidata ao governo do Estado de Nova York, nos Estados Unidos.

“Nova York é minha casa. Eu nunca vivi em nenhum outro lugar. Quando cresci aqui, éramos apenas minha mãe e eu em um apartamento com um quarto no quinto andar. Nova York é onde fui criada, e onde estou criando meus filhos. Sou orgulhosamente formada em uma escola pública”, conta, a respeito de sua relação com a cidade, mostrando que ela vai além do seriado que a tornou mundialmente famosa.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

Em sequência, Cynthia comenta sobre diversos problemas sociais da cidade, ressaltando que ama a cidade, mas que ela precisa de “mudanças”.

“Estamos cansados de políticos que se importam mais com manchetes e poder do que conosco”, critica.

Ambição e desafios

Das garotas de “Sex and the City”, ela era a mais ambiciosa e workaholic. A atriz Cynthia Nixon, que deu vida a Miranda no seriado amado por fashionistas, agora quer mostrar esse seu lado na vida real, entrando na disputa pelo governo do Estado de Nova York.

Nixon vinha flertando com a ideia de tentar destronar o governador democrata Andrew Cuomo nos últimos meses, mas agora é oficial. Quando anunciou sua candidatura pelo Twitter, lamentando que seu Estado era o mais desigual dos Estados Unidos, o assunto virou o mais comentado na cidade.

Não será fácil. Ela precisa conseguir primeiro a indicação dos democratas nas primárias do partido, mas para isso precisa derrubar Cuomo, candidato natural à reeleição para um terceiro mandato.

Ele tem o controle da máquina política do Estado e cerca de R$ 100 milhões em fundos de campanha já angariados, mas ela, que nunca concorreu a um cargo público na vida, tem ao menos o establishment de Hollywood por trás, o que pode fazer desse embate uma das primárias mais disputadas deste país.

Sua estratégia, pelo que indicou em seu primeiro discurso, deverá ser atacar Cuomo pela esquerda, lembrando discursos do democrata Bernie Sanders e acusando o seu oponente de ser um político de carreira já apegado demais ao poder em Albany, a capital do Estado de Nova York.

O anúncio da candidatura de Cynthia Nixon vem na esteira de certa euforia entre democratas para tentar reverter o quadro político atual usando o poder das celebridades.

Na cerimônia do Globo de Ouro, em janeiro, o discurso emocionado de Oprah Winfrey quase catapultou a apresentadora a uma corrida presidencial contra Trump em 2020, mas ela logo negou qualquer intenção de entrar na disputa pela Casa Branca.

Outras celebridades, no entanto, vem deixando explícito o interesse por um cargo em Washington, de George Clooney a Jennifer Lawrence, passando por Kanye West, Katy Perry e até Dwayne Johnson, o famoso The Rock.

