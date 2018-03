Uma mulher foi assaltada e agredida no estacionamento do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Uma mulher foi roubada e agredida no estacionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a fuga do criminoso. O crime ocorreu na última terça-feira (6).

O ladrão levou o celular da mulher, além de deixá-la com o rosto machucado. As imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso sendo agarrado por dois homens, reagindo e correndo.

O marido da vítima publicou um vídeo que está circulando pelas redes sociais. “Não bastasse a violência psicológica do assalto, ela ainda teve a cara socada. Fica aí o alerta para quem vem ao Aeroporto de Guarulhos: não parem dentro do estacionamento”, desabafou o marido da vítima.

Em setembro de 2017, a Polícia Civil investigava uma onda de furtos de rodas e pneus de veículos no estacionamento do mesmo aeroporto. Quando os motoristas voltavam para buscar seus veículos, eram surpreendidos com a audácia dos criminosos.

Quem usa o estacionamento do terminal de Guarulhos, o mais movimentado do País, diz que paga caro, com a primeira hora ao valor de R$ 20 e, por isso, espera segurança. “Eles levam celular, aliança, corrente…”, disse o técnico em telefonia Luiz Marcelo Cotelese.

O vendedor Eurico José Guedes, diz que o local “não tem segurança, mas cobram como se tivesse”. Ele lembrou de quando dormiu no carro devido ao atraso de um voo e ninguém questionou se ele “estava vivo ou morto”. O serralheiro José Tenório também disse não ver seguranças no estacionamento, apenas na entrada.

O estacionamento do Aeroporto de Cumbica é administrado pela empresa terceirizada Estapar. A empresa disse que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com toda e qualquer investigação, bem como já está em contato com a cliente vítima do assalto.

Em nota, o GRU Airport, que administra o Aeroporto de Guarulhos, disse que preza pela segurança de todo o sítio aeroportuário, que possui mais de dois mil câmeras e mantém controle de segurança de acesso em todas as áreas.

