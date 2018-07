Uma pesquisa apontou o ex-jogador e senador Romário como líder na disputa pelo governo do Rio de Janeiro

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que se as eleições fossem hoje, o senador e ex-jogador Romário (Podemos) e Eduardo Paes (DEM) iriam para o segundo turno pelo governo do Rio de Janeiro.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 1.860 eleitores entre os dias 14 e 19 de julho, Romário lidera a disputa com 24,3% das intenções de voto, contra 15,1% do ex-prefeito do Rio.

Quem aparece em terceiro é o ex-governador do Estado Anthony Garotinho (PRB), com 13,1% da preferência do eleitorado. Na sequência vem Índio da Costa (PSD) (7,2%) e Tarcísio Motta (Psol) (3,8%).

A margem de erro da sondagem é de 2,5% para mais ou para menos.

Veja o desempenho dos candidatos: Romário – 24,3%; Eduardo Paes – 15,1%; Garotinho – 13,5%; Índio da Costa – 7,2%; Tarcísio Motta – 3,8%; Pedro Fernandes – 2,7%; Marcia Tiburi – 2,1%; Marcelo Trindade – 2%; Juiz Wilson Witzel – 1,8%; Marcelo Delaroli – 1%; Rubem César Fernandes – 0,9%; Leonardo Giordano – 0,6%; Não sabe – 3,7%; Nenhum – 21,3%.

MP investiga

O Ministério Público do Rio apura se o senador Romário dirigia o carro que se envolveu em um acidente com um motociclista em 16 de dezembro, na Barra da Tijuca. Em depoimento, o ex-jogador afirmou que Marcelo Antonio Soares Wagner estava ao volante. Marcelo Tocão, como é conhecido, é lotado no gabinete de Romário no Senado desde outubro de 2017 e presta serviço em escritório no Rio. O Porsche Macan Turbo é registrado no nome da irmã de Romário, Zoraidi Faria, que não estava no local na hora da batida. Detalhe: por não assoprar o bafômetro em blitz da Lei Seca, o senador, pré-candidato ao governo do Rio, está judicialmente impedido de dirigir desde março de 2016.

Logo após o acidente, porém, Romário foi visto deixando o carro pela porta do motorista, como relataram testemunhas. O senador confirma. Diz que, por conta da batida, “a porta do carona travou” e que, portanto, saiu pela da esquerda para prestar socorro à vítima. Ernesto Gill da Silva, de 42 anos, estava em uma moto Kawasaki Ninja e se submete a sessões de fisioterapia para se recuperar das lesões.De quem é a culpa?

O Ministério Público também tenta identificar qual veículo (o carro ou a moto) foi responsável pelo acidente, que ocorreu em um cruzamento na altura do shopping Barra Garden. Segundo o MP, “há conflitos de versões”.

De acordo com o MP, em caso de depoimento mentiroso, Romário e Marcelo Tocão teriam praticado crime contra o artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena varia de pagamento de multa a um ano de detenção.

O inquérito é mantido sob sigilo. Segundo a Promotoria de Justiça, a medida é necessária para o sucesso da investigação. Não há previsão para a conclusão do inquérito. “Aguardamos respostas em relação às diligências já determinadas, que irão implicar na realização de outras diligências”, diz o MP.

Deixe seu comentário: