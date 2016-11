Universidade Feevale recebe homenagem da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo

A Universidade Feevale foi homenageada pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo em função da implantação do curso de Medicina em sessão solene realizada na noite de quinta-feira, 24. A reitora da Instituição, Inajara Vargas Ramos, compôs a mesa diretora, juntamente com o coordenador do curso de Medicina da Universidade Feevale, Cleber Ribeiro Alvares da Silva, o autor da homenagem, vereador Enio Brizola, e o diretor da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, Leandro Minozzo. Diversas autoridades, além da comunidade acadêmica, prestigiaram a homenagem.

Inajara ressaltou que foram três longos anos de luta para a conquista do curso e descreveu como foi a trajetória durante esse tempo. “Com a premissa de concentrar a formação em três grandes áreas – atenção, gestão e educação em saúde -, distribuídas em seis grandes eixos, o curso de medicina da Feevale objetiva graduar médicos a partir de uma base generalista de formação, fortemente calcada na perspectiva humanista, crítica, reflexiva e ética, capacitados a atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, por meio das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação nos âmbitos individual e coletivo, agregando ao seu perfil responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano. Para tanto, tem como transversalidade de sua prática a determinação social do processo de saúde e da doença”, disse.

Já o coordenador do curso de Medicina na Feevale ressaltou o orgulho de pertencer a Novo Hamburgo, cidade que acolhe pessoas de todos os lugares. Ressaltou que a Feevale deve investir amplamente na formação ética dos futuros médicos, além da capacitação técnica. “O curso visa formar profissionais por meio de conhecimentos teórico-práticos, capazes de considerar toda a diversidade humana, como por exemplo, a dimensão biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, socioeconômica, política, cultural, religiosa, entre outras. Esses profissionais deverão desenvolver habilidades e atitudes requeridas ao exercício da medicina, incluindo gestão e educação em saúde”, detalhou Silva.

Brizola destacou a precariedade na estrutura humana na área da saúde no Município para atender à população, fato que motivou diversos agentes a lutar pela implantação do curso de Medicina da Universidade Feevale. “Foi uma conquista para toda a cidade”, afirmou. O vereador afirmou que, após os sete anos de graduação, os médicos farão residência no município, o que trará muitos benefícios para a comunidade. “É um dia muito especial para nós. Uma grande conquista que trará inúmeros ganhos”, destacou.

Minozzo destacou a capacidade da Universidade Feevale para implantar o curso de Medicina. “O SUS está na UTI, mas com a chegada do curso de Medicina na Feevale, os pacientes ganham um aliado para enfrentar essa luta”, disse.

Atração artística

Os presentes também prestigiaram uma apresentação do projeto de extensão Movimento Coral Feevale. O grupo, composto por integrantes dos coros Unicanto e Sinfônico Comunitário Feevale, acompanhados por dois participantes do Instrumental Feevale.

Comentários