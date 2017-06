Vaiado pela torcida, o Inter empata mais um jogo na SÃ©rie B e continua fora do G-4

Em partida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite dessa terça-feira o Inter empatou em 0 a 0 contra o Paraná Clube no estádio Beira-Rio. O resultado fez a equipe do técnico Guto Ferreira cair do quinto para o sexto lugar na tabela, com 14 pontos e ainda fora da zona de classificação para a Primeira Divisão.

O desempenho sofrível dos donos da casa foi alvo de vaias por boa parte dos mais de 12 mil torcedores que enfrentaram o frio porto-alegrense para incentivar o time a engrenar na competição e fazer valer o fator local. Não foi dessa vez.

Em vez de uma atuação convincente, o que se viu no gramado da avenida Padre Cacique foi um festival de passes errados, chutões inócuos para o campo adversário, jogadas dispersivas e faltas desnecessárias, dentre outros problemas que vêm se repetindo nos últimos confrontos. Já são três jogos sem vencer no certame, o que aumenta as pressões sobre o time.

O próximo compromisso do Inter está marcado para às 16h30min do próximo sábado, quando o time vai ao estádio Bento Freitas para enfrentar o Brasil de Pelotas, quinto colocado. Em seguida, a comissão técnica colorada terá uma semana para preparar e recuperar fisicamente os atletas para o duelo contra o Boa Esporte Clube-MG, novamente em Porto Alegre, no dia 1º de julho.

Primeiro tempo

O Inter tentou se impor desde os primeiros movimentos da partida. Com mais posse de bola, trocava passes para encontrar espaços em campo, no entanto esbarrou na dificuldade em ultrapassar o ferrolho armado pelos paranaenses, donos da melhor defesa do campeonato.

Apesar de ocupar o campo de ataque durante praticamente todo o primeiro tempo, o Colorado já mal conseguia concluir em direção a gol, contribuindo para aumentar a impaciência dos torcedores.

Etapa complementar

No intervalo, duas mudanças no Inter: o volante Valdemir entrou no lugar de Ceará e Brenner substituiu o atacante Nico López, que sentiu um desconforto muscular – a partir de então, Fabinho passou a atuar como lateral-direito.

Logo aos 4 minutos, um lance de infelicidade tirou Eduardo Sasha da partida – o atacante machucou o joelho após se chocar com o adversário e teve que ser substituído por Marcelo Cirino. O atacante (cuja trajetória tem sido marcada por lesões que já o afastaram mais de uma vez dos gramados) será avaliado pelo departamento médico do clube, que ainda não informou a gravidade do caso.

O panorama se manteve inalterado, com o Inter mantendo maior posse de bola mas sem conseguir chegar com perigo à frente. Aos 25 minutos veio a primeira chance clara: após a cobrança de falta de D’Alessandro, o zagueiro paranaense Eduardo Borck cabeceou para trás, quase marcando um gol-contra. Esse tipo de jogada, aliás, seria um dos recursos utilizados de ambos os lados para tentar abrir o placar.

Aos 31 minutos, foi a vez do mesmo Eduardo Brock bater falta a longa distância, para defesa de Danilo Fernandes. Menos de seis minutos depois, a zaga colorada afastou parcialmente após tiro-livre e Rafael Lucas pegou a sobra, mas o chute foi pela linha-de-fundo. Aos 43 minutos, o maior susto: Robson cobrou falta e o arqueiro colorado espalmou para escanteio. Por pouco, o Inter não viu a sua situação ficar ainda pior.

Escalações



O Inter do técnico Guto Ferreira foi escalado com Danilo Fernandes, Ceará (Valdemir), Danilo Silva, Klaus, Carlinhos, Rodrigo Dourado, Fabinho, Uendel, D’Alessandro, Eduardo Sasha (Marcelo Cirino) e Nico López (Brenner).

Já o Paraná Clube, sob o comando do gaúcho Cristian Souza, colocou em campo Richard, Cristovam, Rayan, Eduardo Brock, Igor, Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho (Luiz Otávio), Minho (Jhony), Robson e Felipe Alves (Rafael Lucas).

Comentários