Vale retomará operações em Minas Gerais com autorização da Agência Nacional de Mineração

Após autorização concedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), a Vale rotomará suas operações a seco parcialmente. Os serviços voltarão a ser realizados no Complexo de Vargem Grande, em Nova Lima (MG). Por determinação da ANM, as operações no complexo havia sido interditadas no dia 20 de fevereiro, como forma de “prevenir eventuais gatilhos que pudessem comprometer a estabilidade das barragens no local”, em decorrência de atividades desenvolvidas no local.

Segundo a mineradora, a autorização permitirá o retorno progressivo das operações a seco do complexo, totalizando em torno de 5 milhões de toneladas (Mt) de produção adicional em 2019. Como consequência, deverá incrementar a oferta de Brazilian Blend Fines (um tipo de minério de ferro).

No último dia 20, a Vale divulgou uma nota informando que coordenaria com as autoridades a realocação das pessoas situadas na Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem. Conforme a empresa, em Nova Lima, a remoção abrangeria moradores de 33 domicílios, com cerca de 100 residentes permanentes, numa região localizada a 52 quilômetros da sede da cidade.

