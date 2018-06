Veja quais são os jogos deste domingo no Campeonato Mundial

O Campeonato Mundial de Futebol de 2018 chega ao décimo primeiro dia com mais três jogos fechando a segunda rodada dos grupos G e H. Colômbia e Polônia, antes favoritas, vivem drama no Grupo H após perderem na estreia. A Inglaterra encara o Panamá buscando o primeiro lugar do Grupo G. Os azarões Japão e Senegal se enfrentam após surpreenderes favoritos na estreia.

A Inglaterra joga contra o Panamá, a partir das 9h (de Brasília), no Estádio Níjni Novgorod, pela segunda rodada do Grupo G. Os ingleses venceram a Tunísia na estreia por 2 a 1 com muita dificuldade – a vitória veio apenas aos 46 minutos do segundo tempo. O destaque daquela partida e esperança dos ingleses é o atacante Harry Kane, que marcou os dois gols na primeira partida. Em busca da liderança, a seleção inglesa terá o Panamá pela frente, seleção estreante em Mundiais e a mais frágil do grupo, derrotada para a Bélgica por 3 a 1 na primeira rodada.

O segundo jogo do dia será entre Japão e Senegal, às 12h (de Brasília), na Arena Ecaterimburgo, pelo Grupo H. Azarões no grupo, Japão e Senegal surpreenderam na estreia e venceram as favoritas Colômbia e Polônia. Em confronto direto, quem vencer deverá definir quem avança às oitavas de final. Os senegaleses ainda terão os colombianos pela frente, enquanto os japoneses enfrentarão os poloneses na última rodada.

Fechando o dia, a Polônia enfrenta a Colômbia, às 15h (de Brasília), na Arena Kazan, pelo Grupo H. Os colombianos foram surpreendidos pelo Japão na primeira rodada, perdendo por 2 a 1. O seleção colombiana jogou quase a partida inteira com um jogador a menos, pois o volante Carlos Sanchéz foi expulso aos 3 minutos de jogo. O resultado inesperado complicou a Colômbia no grupo e o confronto direto contra a Polônia pode definir o futuro da quinta colocada na última edição do Mundial.

Assim como a Colômbia, a Polônia era favorita no grupo H, mas também passou por uma derrota inesperada. Dominados pelos senegaleses na estreia, os poloneses perderam por 2 a 1 e agora passarão por uma decisão contra a Colômbia. A partida marcará o duelo entre James Rodríguez e Robert Lewandowski, companheiros no Bayern de Munique.

