Vem baby! Thammy Miranda anuncia gravidez da esposa

Thammy Miranda confirmou, nesta sexta-feira (28), a gravidez da esposa Andressa Ferreira. Na foto, que foi compartilhada no Instagram, os dois aparecem com um teste de gravidez em um post patrocinado. A revelação da gestação já havia sido feita em um programa de TV, mas o casal ainda não tinha comentado o assunto nas redes sociais.

“To até sem palavras para escrever tudo que eu tô sentindo. A gente tá muito feliz que enfim chegou o momento de compartilhar com vocês a maior alegria das nossas vidas. Estamos há 3 meses guardando essa foto do teste!”, contou Thammy na legenda.

Andressa também publicou a mesma imagem para falar sobre a novidade. “Com todo nosso amor e alegria que eu venho compartilhar com vocês a minha gravidez. Esse momento tão único é divino que Deus nos deu a oportunidade de viver”, escreveu ela.

No início do mês passado, Thammy mostrou estar treinando para ser papai ao postar uma foto na qual ele e a esposa aparecem segurando duas crianças. Parceiro, ele esteve ao lado de Andressa durante todo o processo e chegou a ajudá-la a aplicar as injeções do tratamento.

