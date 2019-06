Venda de ingressos para Brasil x Honduras em Porto Alegre já está disponível

A Seleção Brasileira realiza jogo amistoso contra a Seleção de Honduras no próximo domingo (9) em Porto Alegre, no Estádio Beira-rio a partir das 16h. A partida antecede a Copa América que tem início no dia 14 de junho. Pela décima segunda vez, o estádio do Sport Clube Internacional será palco de um jogo da Seleção Brasileira. A venda de ingressos já está disponível em pontos físicos da capital gaúcha e no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No último confronto com os hondurenhos, em 2015, também na casa colorada, teve vitória brasileira por 1 a 0 com gol de Roberto Firmino. A iniciativa é uma parceria da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, BRIO e o Sport Club Internacional. A partida integra o calendário de comemorações dos 110 anos do Inter e os 50 anos do Estádio Beira-Rio.

Os ingressos poderão ser adquiridos a partir desta terça-feira (4), das 10h às 18h, na bilheteria do Gigantinho, nas lojas Multisom e na Federação Gaúcha de Futebol, ou pelo site da CBF. Os valores variam entre R$80 e R$450. Para quem for ao jogo de carro já pode reservar online sua vaga de estacionamento, acessando o site da empresa Estapar ou pelo aplicativo com o custo de R$40. Sócios do Inter têm 10% de desconto. No dia da partida, o valor sai por R$50.

Confira abaixo o serviço completo do amistoso:

• Arquibancada Inferior (sem cadeiras / em pé): R$80 inteira

• Arquibancada Inferior (sem lugar marcado): R$150 inteira

• Arquibancada Superior (sem lugar marcado): R$150 inteira

• Cadeiras Coração do Gigante (sem lugar marcado): R$250 inteira

• Cadeiras Tribuna: R$350

• Cadeiras Camarote Superior: R$350

• Cadeiras Camarote Av. Padre Cacique: R$400

• Cadeiras Camarote Av. Edvaldo Pereira Paiva: R$450

