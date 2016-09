Vereador é detido em Curitiba acusado de agredir e assediar colega

O vereador João Galdino de Souza (PSDB), conhecido como Professor Galdino, foi detido dentro da Câmara de Curitiba, no Paraná, por guardas municipais. Ele é acusado de agredir e assediar sexualmente a vereadora Carla Pimentel (PSC) em uma sala anexa ao plenário. Outros parlamentares confirmaram a agressão.

Ocorrência registrada.

Levado numa viatura da Guarda Municipal, Galdino foi para um distrito policial. Carla, que é missionária evangélica, também seguiu para a delegacia para registrar boletim de ocorrência. Fontes ouvidas pela reportagem, que pediram para não serem identificadas, disseram que Galdino se ofereceu para ir ao distrito no próprio carro, o que foi recusado pelos guardas. Do distrito policial, o político foi levado à Delegacia da Mulher, onde o caso será apurado. Carla e outros vereadores também foram para o local.

“Estávamos [em uma sala anexo ao plenário, conhecida como sala do cafezinho] conversando. Galdino puxou um santinho [do irmão, que é candidato a vereador] para mostrar, e ofereceu para Carla. Ela guardou-o; ele pediu de volta. Como ela se negou, ele saltou sobre a mesa em que estava sentado e apoiou as mãos sobre o corpo dela”, contou o vereador Bruno Pessuti (PSD). “Ele a assediou, passou a mão nela. Quis agredi-la, mas se aproveitou da situação. Depois, disse que ela não era mulher de Deus, que não era pessoa certa. Irei à delegacia prestar depoimento”, afirmou o vereador.

Contato impróprio.

“Ele [Galdino] se jogou em cima da mesa em direção ao peito dela. Deu a sensação de estava se aproveitando do momento para ter contato físico com a vereadora”, contou o vereador Jonny Stica (PDT). “Galdino voltou para a sala e começou a nos agredir verbalmente, nos chamando de mentirosos.” Em vídeo publicado em seu perfil em rede social, gravado a caminho da delegacia, Carla relatou o ocorrido. Outros vereadores que presenciaram a ocorrência – Beto Moraes (PSDB), Rogerio Campos (PSC) e Helio Wirbiski (PPS) – também foram à delegacia prestar depoimento. (Folhapress)

Comentários