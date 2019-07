Vídeo: brinquedo quebra em parque de diversões e deixa duas vítimas na Índia

A cidade indiana de Ahmedabad, ficou marcada por uma tragédia. No último domingo (14) duas pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas após um carrossel em formato de pêndulo se partir em um parque de diversões.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o cabo principal do brinquedo chamado Discovery se parte ao meio e lança as 31 pessoas que estavam a bordo para o chão.

As filmagens também mostram funcionários retirando as pessoas feridas do brinquedo.

As vítimas fatais foram identificadas como Manali Rajvadi, 24 anos, e Mohammed Zaid Momin, 22 anos. Pelo menos três dos 29 feridos estão em estado crítico.

O ministro-chefe de Gujarate, Vijay Rupani, ordenou que uma investigação seja iniciada para apurar a causa do acidente além de exigir que os responsáveis sejam punidos.

Confira o vídeo do momento em que o brinquedo se parte:

