Um vídeo de uma agressão de um homem a uma mulher está causando revolta na internet. As imagens divulgadas no perfil do Facebook da vítima de 23 anos, identificada como a vigilante Edvania Nayara, mostram um homem identificado como Luiz Felipe Neder Silva, 34, dando um tapa e um chute no seu rosto, após uma discussão em que o agressor aparece bastante exaltado.

Silva, que é casado com uma delegada de polícia, estava discutindo e chegou a agredir a própria mulher dentro de um carro, com socos, tapas e até puxões de cabelos. A situação teria motivado a intervenção da vigilante, que não concordou com a situação e tentou evitar que o homem continuasse agredindo a própria mulher.

Exaltado, ele questiona a atuação de Edvania, dizendo que vai tirar a mulher de um clube, onde todos estavam. Os dois discutem e nesse momento ele dá um tapa no rosto da jovem, que ainda é atingida por um chute no rosto quando já está no chão. Um segundo vigilante se aproxima, e afirma que vai chamar a polícia. Edvania se levanta e volta a discutir com Luiz Felipe, mas é ofendida verbalmente por ele.

O caso aconteceu em Três Corações, no sul de Minas Gerais. Veja imagens da cena:

