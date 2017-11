Vulcão expele fumaça e força cancelamento de dezenas de voos em Bali

Dezenas de voos foram cancelados em Bali, ilha turística da Indonésia, em razão do vulcão Agung, que entrou em atividade e está soltando fumaça, informaram as autoridades neste domingo (26). Pelo menos 2 mil passageiros foram afetados, incluindo muitos turistas australianos.

Neste domingo, a fumaça chegava a até 4 mil metros acima do cume do vulcão. Os 28 voos que chegavam e saíam do Aeroporto Internacional de Denpasar foram cancelados, indicou o porta-voz do aeroporto, Arie Ahsanurrohim.

No entanto, o aeroporto permanece aberto e cabe às empresas decidir se desejam cancelar ou desviar seus voos, acrescentou.