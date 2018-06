Wanessa Camargo teve seu show interrompido em um festival e deitou no palco em protesto

Wanessa Camargo teve seu show interrompido e o microfone desligado no festival Milkshake, que aconteceu no sábado (2) em São Paulo (SP). A cantora deitou no palco em protesto, mas não conseguiu terminar a apresentação. As informações são do portal de notícias G1.

Segundo a assessoria da artista, faltavam 10 minutos para o fim do show quando o som foi cortado, por volta das 20h30min. Wanessa ainda não havia cantado “Mulher gato”, sua nova música de trabalho, geralmente uma das últimas do setlist.

Marcada para 19h, a apresentação começou às 19h40min. O atraso foi causado por um pedido da organização do festival, para que a cantora atendesse a imprensa antes de subir ao palco, de acordo com sua assessoria. Wanessa acabou saindo do palco orientada por sua equipe.

Horário

Segundo informações da organização do festival, o show foi interrompido no horário previsto originalmente para acabar, para que fosse possível manter a grade divulgada e o evento dentro do limite de horário acordado com órgãos oficiais.

Conforme explicação da organização do MilkShake Festival, “a todos os artistas ficou esclarecido que independente de atrasos o horário final é o mesmo anunciado”.

Mulher gato

As demais apresentações da programação aconteceram nos horários previstos. Wanessa voltou ao palco convidada por Preta Gil. As duas cantaram “Mulher gato”.

“Saiba que meu palco meu coração terá para sempre espaço pra você @wanessa !!!Te amo @milkshakefestivalbr”, escreveu Preta Gil em seu Instagram.

“Eu sinceramente nem tenho palavras pra descrever isso, pode parecer clichê. Ontem quando vi o post da @pretagil me emocionei. Me emocionei pois são mais de 15 anos de amizade, e mesmo não estando sempre perto uma da outra, estamos dentro do coração uma da outra. Esse apoio que sempre aconteceu, dentro e fora das câmeras. Que é amiga, acima de qualquer coisa e qualquer circunstância. Minha Preta, hoje eu só sei dizer que te amo! Obrigada por sempre me trazer alegria!”, escreveu Wanessa também em seu Instagram.

Versão Brasileira

A segunda versão brasileira do festival Milkshake, criado na Holanda, aconteceu na véspera da Parada do Orgulho Gay de São Paulo, marcada para este domingo (3). O evento reuniu cerca de 15 mil pessoas na Arena Anhembi, Zona Norte da capital paulista.

Deixe seu comentário: