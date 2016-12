William Bonner, sozinho num shopping, é alvo de olhares e pedidos de fotos

William Bonner curtiu algumas horas de folga, na quinta-feira (08), em um shopping no Rio, onde, durante a tarde de compras, atraiu olhares de admiradoras. O jornalista, cuja separação de Fátima Bernardes completa cinco meses no final deste mês, também posou para fotos com fãs.



Discreto, o pai dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius – que seguem morando com Fátima – admirava uma vitrine sob olhares atentos de um grupo de mulheres. Depois, ele entrou em uma loja de filtros de água e conversou com o vendedor. Quando saiu, três jovens foram ao seu encontro para pedir uma foto, o que não foi negado.

Ainda durante o passeio, uma família se aproximou do editor-chefe do “Jornal Nacional”, atração na qual completou 20 anos em 2016, e voltou a pedir fotos. Depois de posar com os fãs, o jornalista deixou o shopping.

