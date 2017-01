Yeda Crusius assume a vaga de Nelson Marchezan JÃºnior na CÃ¢mara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), empossou na manhã desta quinta-feira os deputados Yeda Crusius (PSDB-RS) e Izaque José da Silva (PSDB-SP), que entram em cena após as renúncias dos respectivos titulares.

Yeda, 72 anos, vai para o seu quarto mandato na Casa. Eleita nas outras três vezes, agora ela assume a vaga aberta por Nelson Marchezan Júnior (PSDB-RS), novo prefeito de Porto Alegre. Já Izaque substituiu Bruno Covas (PSDB-SP), vice-prefeito de São Paulo. Com ambas as posses, estão preenchidas as 21 vagas abertas com as mudanças nos comandos dos municípios.

Nascida em São Paulo e radicada no Rio Grande do Sul desde 1970, Yeda é formada em Economia, foi professora e comentarista. O ingresso na política ocorreu em 1990: desde então, a tucana foi ministra do Planejamento (em 1993, durante a presidência de Itamar Franco), deputada federal por três mandatos (1994 a 2006), presidente estadual do PSDB (2005-2006) e governadora (2007-2011).

Comentários