Zeca Camargo se despede de gato de estimação e comove fãs

“Você que vem acompanhando a homenagem que estou fazendo a um grande companheiro – meu Gatuno, que está morrendo –, talvez tenha reparado que faz alguns dias que não escrevo. Sim, é isso que você está imaginando: ele piorou, e muito”, escreveu Zeca Camargo numa emocionante despedida de seu animal de estimação.

O registro, publicado pelo apresentador da Rede Globo no sábado (1º), comoveu fãs e internautas: “Incrível como a essa altura, 48 horas fazem total diferença na saúde do bichinho. Estou sofrendo de vê-lo ir embora – já não há mais esperança, eu sei, e preciso administrar isso. Não é fácil. Vê-lo andar com as patas de trás tremelicando, com essas mesmas pernas que agora parecem não reconhecer o chão que pisam um dia não tivessem saltado alturas inimagináveis – isso dói”, escreveu o jornalista.

“Vê-lo abrir a boca e, no lugar de um miado forte e vigoroso – que, muitas vezes, já me acordou no meio da noite pedindo comida (e me levando ao limite da irritação) –, ouvir um frágil som rouco, fininho e titubeante, isso dói. Pegá-lo no colo e ver que ele já não consegue sustentar nem sua cabeça – ela, sem forças, cai automaticamente para trás, incapaz de segurar aqueles olhos que, nessa distância tão próxima, já me fixaram por tantos anos com uma força inquisidora – ah, isso dói”, escreveu o jornalista.

“Limpar entre os ‘dedos’ de suas patas com um lenço umedecido os restos dos seus excrementos, porque ele já está debilitado demais para se preocupar com a higiene e anda por cima do que ele mesmo acabou de fazer depois de ‘ir ao banheiro’ (e olha que estamos falando de um dos animais mais asseados da natureza), isso também dói. Mas o mais doído de tudo é olhar nos seus enormes olhos – que parecem estar ainda mais dilatados nos últimos dias – e não encontrar esperança”, desabafou o jornalista. A mensagem recebeu mais de 20 mil curtidas no Facebook.

A homenagem continua: “Parece que ele sabe o que está acontecendo com isso, sabe que são seus momentos finais. E sabe que estou me despedindo dele. Ultimamente temos nos encarado por vários minutos, em silêncio. Secretamente, estou pedindo para ele ficar mais um pouco comigo – para ele não ir embora tão depressa (apesar de termos convivido por mais de 17 anos, nunca parece que existe a hora certa de ir, né?). Mas sei que é um pedido egoísta, que ele está sofrendo e que, a essa altura, é irreversível. E que talvez ele descanse melhor se ele simplesmente… for”, explicou.

Meu gatuno não faz ideia da falta que ele vai fazer na minha vida – ou talvez saiba, talvez ele queria me dizer que também sentira falta de mim quando não estivermos mais juntos. Há tantas coisas que a gente não fala numa relação de amor – e isso entre humanos, imagina com os bichos. Mas me reconforta saber que este amor está lá. Ou melhor, está aqui, no meu colo – dormindo ao meu lado, com seu corpo largado como se nenhum músculo mais tivesse energia para fazer um movimento. São nossas últimas noites juntos – e eu vou fazer de cada uma delas a mais confortável da sua vida, meu querido amigo. Você vai embora – mas vai com a certeza que foi (e sempre será) muito amado”, finalizou a despedida.

