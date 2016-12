Zilu e Zezé di Camargo trocam alfinetadas na noite de Natal

A família Camargo curtiu separada a noite de Natal. Enquanto Zezé di Camargo optou celebrar a data acompanhado dos pais, parte dos irmãos e da namorada, Graciele Lacerda, Zilu ficou com os filhos e os netos.

No Instagram, o ex-casal postou fotos das comemorações e não deixou de trocar alfinetadas nas redes sociais. Ao posar com as filhas, Wanessa e Camilla, Zilu se referiu ao ex-marido: “Aqui estão duas das três jóias mais preciosas que o Senhor me concedeu! Sinto uma profunda gratidão à Deus pelos pais que Ele me deu… Mas quando penso nos meus filhos, me sinto completamente extasiada com o amor que transborda em meu peito! Como Deus foi generoso comigo… e como Ele me

ama!!! Pode existir ‘ex-marido’, ‘ex-mulher’, ‘ex-sogra’, ‘ex-sogro’, ‘ex-cunhada’, ‘ex-o que você quiser’….. Mas ‘EX-FILHO’, nunca haverá de existir!!! Sabe por quê?!? Porque os ‘FILHOS SÃO HERANÇA DO SENHOR, uma recompensa que só ELE nos dá’!!! Filho é BÊNÇÃO! Filho é LAÇO! Por isso Deus nos chama de FILHOS… Porque não há NADA que supere o amor que Ele tem por nós! E assim sou pelos meus filhos… NADA SUPERA O AMOR QUE TENHO POR ELES!! @wanessa, @camilla_camargo e @igor_ci desejo que o espírito natalino perdure todos os dias nos corações de vocês… E que Deus, no seu infinito amor, os abençoe com sabedoria, paz e muitas alegrias!!!!! Amo vocês”.

Horas depois, Zezé rebateu e mandou um recado a seus seguidores: “Junto a grande parte da minha família e o principal, ao lado dos meus dois tesouros que são meu pai e minha mãe e também ao lado do meu amor. #natalemfamília Obs: pra tirar as dúvidas de quem insiste em certo assunto: Meus pais estão com a idade já avançada. Principalmente meu pai que já está com 79 anos e a saúde muito debilitada. Eu prometi que daqui pra frente, vou sempre estar ao lado deles em todos os momentos especiais. Eu vou sempre estar aqui. Quem quiser vir, as portas estão abertas. Agora é hora de me preocupar e cuidar deles. Por favor, não preciso de opinião de ninguém aqui, sobre esse assunto”, declarou o sertanejo.

Comentários