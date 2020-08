De acordo com o prontuário médico, Maria Aparecida foi encontrada “por populares, na rua, caída” na região onde mora, em Ceilândia, no dia 1º de julho. A região é a que concentra o maior número de casos de coronavírus no DF, com 15.203 registros até terça-feira (11).

Inicialmente, a idosa foi levada ao hospital da região, com falta de ar. No mesmo dia, ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) – a 32 quilômetros de distância – unidade onde havia vaga em UTI naquele dia. A avó da primeira-dama permaneceu em tratamento intensivo durante toda a internação. Ela apresentou instabilidade no quadro clínico nas últimas semanas, chegando a registrar melhora por duas vezes. No dia 3 de agosto, a paciente deixou a entubação e respirava com ajuda de máscara de oxigênio. Nesta quarta (12), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), que administra o Hospital de Santa Maria informou que Maria Aparecida havia sido transferida para o Hospital Regional de Ceilândia. Primo expõe conversa Após a morte de Maria Aparecida Firmo Ferreira, um primo de Michelle, Eduardo D’Castro, publicou Stories no Instagram afirmando que ela não teria ajudado a parente. “Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos pra ajudar os outros e sua própria família, você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você”, escreveu ele. Horas depois, o jovem publicou outra imagem. Dessa vez, expôs um print com uma resposta atribuída à conta oficial da primeira-dama, com a mesma foto e nome da conta de Michelle. Segundo o print publicado pelo primo, ela responde às acusações e escreve que vai processá-lo por conta das publicações. “Vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da vó. Seu falso. Seu merda. Cuidado!”, consta nos prints publicados pelo primo de Michelle. Michelle recuperada A morte de Maria Aparecida ocorre um dia após Michelle Bolsonaro informar, por meio das redes sociais, que está recuperada da Covid-19. Ela foi diagnosticada com a doença em 30 de julho. Michelle foi infectada após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também ser contaminado. Ele informou no dia 7 de julho que seu exame tinha dado positivo. A primeira-dama, o presidente Bolsonaro e as filhas Letícia e Laura moram na residência oficial, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O comunicado em que Michelle anuncia que está recuperada também mostra imagem de exames negativos das filhas.