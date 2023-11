Política A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu o título de cidadã paulistana, homenagem concedida pela Câmara Municipal de São Paulo

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Em suas redes sociais, Michelle comemorou o placar da votação, que se encerrou com 37 votos a favor e 18 contra.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu o título de cidadã paulistana. A homenagem foi concedida pela Câmara Municipal de São Paulo. O decreto foi proposto em 2020 e aprovado nesta semana. Os autores da proposta foram os vereadores Rinaldi Digilio (União Brasil) e Fernando Holiday (PL).

Em suas redes sociais, Michelle comemorou o placar da votação, que se encerrou com 37 votos a favor e 18 contra a outorga da homenagem.

“Os representantes da extrema-esquerda na Casa tinham a meta de impedir esse título, mas os nossos vereadores se guiam pela verdade e pela justiça e, assim, dobraram a meta e venceram com mais do dobro dos votos!”, reagiu a ex-primeira-dama, que nasceu em Ceilândia (DF).

Em fevereiro deste ano, Michelle assumiu a presidência do PL Mulher e tem cumprido agendas em todo o País angariando novas filiadas para a sigla. Ela própria é um dos nomes aptos a assumir o espólio de Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O partido tem apostado no protagonismo feminino e na popularidade de Michelle para as próximas eleições. Ela é uma das investigadas no caso das joias sauditas, em que a Polícia Federal (PF) suspeita que o ex-presidente coordenava um esquema internacional de desvio e venda de presentes recebidos em agendas oficiais.

No entanto, a figura de Michelle não tem os mesmos desgastes e polêmicas que circundam o marido. Além disso, ela tem bom diálogo com o público evangélico, um dos segmentos sociais em que mais há resistência ao presidente Lula e ao PT.

No dia 17 de outubro, a ex-primeira-dama protagonizou uma propaganda do PL exibida depois do Jornal Nacional, da TV Globo, um dos horários de maior audiência da televisão brasileira. De camiseta branca e pouca maquiagem, ela apela às mulheres para que ingressem no partido. Apesar das investidas, Bolsonaro não avaliza o nome da esposa. Logo depois de ficar inelegível por oito anos, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral descartou a possibilidade de Michelle ser candidata.

Bolsonaro tem recebido sucessivas homenagens e títulos de cidadão honorário. Um levantamento produzido pelo Estadão mostrou que, até o dia 22 de outubro, foram oito condecorações aprovadas e ainda há mais 12 em tramitação. A próxima cerimônia acontecerá em 30 de novembro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político do sindicalismo que construiu Lula como figura pública.

O capital político e o apoio do ex-presidente estão em disputa entre pré-candidatos para 2024. Em São Paulo, o cenário envolve negociações com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição, e dois ex-ministros: o senador Marcos Pontes (PL-SP), já considerado pré-candidato, e o deputado Ricardo Salles (PL-SP), que pode lançar candidatura fora do partido.

