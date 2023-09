Rio Grande do Sul Abertas inscrições para projeto de inovação e empreendedorismo voltado para alunas da rede estadual do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

O projeto campeão será contemplado com uma viagem internacional. Foto: José Cruz/Agência Brasil

Estão abertas, até 9 de outubro, as inscrições para o Gurias na Inovação, projeto criado pela Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul para selecionar ideias inovadoras e empreendedoras com o objetivo de fomentar o protagonismo feminino no mercado de trabalho.

A iniciativa é voltada para alunas da educação profissional e dos cursos normal ou de aproveitamento de estudos da rede estadual de ensino.

O Gurias na Inovação, fruto de uma parceria entre a Seduc – por meio da Superintendência de Educação Profissional (Suepro) – e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado (Sebrae-RS), vai selecionar, na primeira etapa, seis projetos inseridos em pelo menos uma das duas categorias do edital: inovação e empreendedorismo.

Após, as responsáveis pelos trabalhos participarão de um processo de mentoria e capacitações até a banca final, que será realizada no II Seminário da Educação Profissional (agendado para 22 e 23 de novembro, em Porto Alegre) e irá eleger as três ideias vencedoras.

“O Gurias na Inovação nasceu da vontade de levarmos mais mulheres para os ambientes de inovação e empreendedorismo. Com o projeto, queremos mostrar para as alunas as possibilidades que existem dentro desse ecossistema e que, se elas quiserem, podem fazer parte dele”, comenta a superintendente de Educação Profissional, Tamires Fakih.

O projeto campeão realizará uma viagem internacional (cujo destino ainda será definido), enquanto as segundas colocadas irão a São Paulo a fim de conhecerem o ecossistema de inovação da cidade. Já o terceiro lugar ganha uma viagem para se inteirar acerca do ecossistema de inovação de Porto Alegre.

Para participar, as interessadas precisam preencher um formulário e enviar um vídeo (de no mínimo 1 minuto e 30 segundos e no máximo 2 minutos) explicando o projeto. Os trabalhos devem ser submetidos por duplas ou trios e precisam ter a orientação de um professor, que será responsável pela articulação institucional.

Em caso de dúvidas sobre como inscrever os projetos, as candidatas podem acessar a plataforma Entremundos do Sebrae, entrar no ambiente do Gurias na Inovação e visualizar seis vídeos disponíveis para auxiliar na qualificação dos projetos.

As interessadas devem apontar, no vídeo e no texto da inscrição, a categoria na qual a proposta mais se encaixa – no eixo de empreendedorismo, empreendedorismo social, educação empreendedora, inovação, inovação social, inovação na educação ou educação tecnológica.

