Política Abin paralela: Alexandre de Moraes rejeita pedido para arquivar investigação contra o diretor-geral da agência

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Luiz Fernando Corrêa foi um dos indiciados pela PF no relatório sobre as investigações, apresentado em junho deste ano. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, nessa terça-feira (12), o pedido da defesa do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa, para o arquivamento da parte da investigação conhecida como “Abin paralela” que envolve seu nome. O requerimento, apresentado pelos advogados do chefe da agência, também solicitava o cancelamento do indiciamento de Corrêa, alegando falta de base legal e de elementos concretos que sustentassem sua inclusão no inquérito.

A apuração, conduzida pela Polícia Federal (PF) e formalizada em relatório entregue em junho deste ano, aponta o uso indevido da estrutura da Abin para fins políticos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as acusações, estão práticas de monitoramento e espionagem de adversários políticos, jornalistas e autoridades públicas, em um suposto esquema clandestino operado dentro da própria agência de inteligência. Luiz Fernando Corrêa figura entre os indiciados nesse processo.

Mais de trinta pessoas foram indiciadas e entre elas estão o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Veja a lista de indiciados pela “Abin paralela”:

* Carlos Nantes Bolsonaro

* Luciana de Almeida

* Alexandre Ramagem Rodrigues

* Felipe Arlotta Freitas

* Henrique César Prado Zordan

* Alexandre Ramalho Dias Ferreira

* Luiz Felipe Barros Felix

* Carlos Magno de Deus Rodrigues

* Marcelo Araújo Bormevet

* Giancarlo Gomes Rodrigues

* Frank Márcio de Oliveira

* Carlos Afonso Gomes Coelho

* Paulo Maurício Fortunato Pinto

* Erinton Lincoln Torres Pompeu

* Paulo Magno de Melo Rodrigues Alves

* Marcelo Furtado

* Luiz Gustavo da Silva Mota

* Alexandre de Oliveira Pasiani

* José Matheus Salles Barros

* Mateus de Carvalho Sposito

* Richards Dyer Pozzer

* Daniel Ribeiro Lemos

* Rogério Beraldo de Almeida

* Alan Oleskoviz

* Ricardo Wright Minussi

* Rodrigo Augusto de Carvalho Costa

* Lucio de Andrade Vaz Parente

* Alexandre do Nascimento Cantalice

* Victor Felismino Carneiro

* Bruno de Aguiar Faria

* Eduardo Arthur Izycki

* Rodrigo Colli

* Luiz Fernando Corrêa

* Alessandro Moretti

* Luiz Carlos Nobrega Nelson

* José Fernando Moras Chuy

A Procuradoria-Geral da República (PGR), ao ser provocada pela Corte, manifestou-se contrária ao arquivamento antecipado e ao acolhimento do pedido da defesa, entendendo que as investigações ainda estão em curso e carecem de uma avaliação final mais aprofundada.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o parecer da PGR e frisou que, nesta fase da investigação, não cabe ao investigado determinar ou limitar o andamento da apuração conduzida pelos órgãos competentes. “Não cabe ao investigado pretender pautar a atividade investigativa”, afirmou Moraes em seu despacho.

O magistrado acrescentou ainda que, considerando o estágio atual da investigação, com diversas diligências já executadas, qualquer tentativa de arquivamento seria precipitada. “Em mesmo contexto, estando a investigação em regular andamento, com diversas diligências já realizadas, eventual arquivamento seria absolutamente prematuro, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República”, destacou.

Em sua manifestação ao STF, a defesa de Corrêa afirmou que o indiciamento é “ilegal” e “carente de fundamentação fática”. Os advogados alegaram que o diretor-geral da Abin teria atuado com “higidez e legalidade” no cargo, e argumentaram que as conclusões apresentadas pela PF são “carentes de qualquer sentido lógico”. Apesar da tentativa de afastar seu cliente da investigação, o pedido não foi acolhido pelo Supremo, que seguirá acompanhando a apuração sob a análise da PGR.

