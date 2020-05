Magazine Adele estaria constrangida com a repercussão da sua perda de peso

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cantora ainda não estaria confortável com os comentários sobre sua nova aparência Foto: Instagram/adele Cantora ainda não estaria confortável com os comentários sobre sua nova aparência. (Foto: Instagram/adele) Foto: Instagram/adele

Adele ainda não estaria acostumada com os comentários que vem recebendo após revelar ter perdido 45 quilos no último ano. Segundo a revista Heat, uma fonte afirmou que a cantora estaria ainda se acostumando com sua nova imagem.

“Adele está com muita vergonha de toda a atenção que está recebendo e acha estranho quando entra em algum lugar e todos estão olhando para ela. Ela admite que apesar de agora estar mais bonita do que nunca, ela ainda se preocupa muito com sua aparência e às vezes acha difícil de acreditar que ela está tão bem quanto as pessoas estão dizendo”, afirmou a fonte à publicação.

“Ela diz ficar chocada quando olha no espelho, mas está gostando de comprar tantas roupas novas e está se divertindo muito experimentando peças novas como vestidos justos e opções criativas para o tapete vermelho. É como se ela estivesse compensando o tempo perdido e já gastou milhares de dólares”, continuou.

A fonte também afirmou que Adele estaria preocupada em manter a nova forma, com medo de “reverter seu esforço”.

“Ela ralou muito para chegar onde está e realmente mudou seu estilo de vida, seus hábitos e pensamentos quando se fala de alimentação e exercícios. Mas a maior luta é contra sua ansiedade e para construir uma boa auto-estima. Ela está feliz de morar em Los Angeles, onde as pessoas são mais abertas e compreensivas sobre esse tipo de coisa, e feliz em poder discutir sobre sua jornada pessoal”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine