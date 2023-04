Brasil Anatel vai liberar rede 5G em mais 282 municípios na próxima semana

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Pelo menos 65 das 497 cidades gaúchas poderão receber o sinal de 5G puro. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) se prepara para autorizar a internet 5G pura em mais 282 cidades brasileiras. Diversas localidades poderão contar com a novidade a partir da semana que vem. O aval da agência reguladora é o primeiro passo para que as operadoras de telefonia organizem planos de ação e passem a liberar a nova rede nas regiões.

O grupo que coordena as metas do 5G, apelidado de Gaispi, estima que a nova rodada de liberação da rede pura pode beneficiar quase 9 milhões de habitantes. Ao todo, 964 municípios brasileiros comportam a internet 5G na frequência de 3,5 GHz. A reunião do Gaispi ocorrerá na próxima semana, mas o presidente do grupo, Moisés Queiroz, dá a liberação como certa.

As operadoras de telecomunicações utilizam três métodos diferentes para implementar o 5G no país. O 5G DSS funciona na mesma frequência – ou seja, o “caminho” no ar – do 4G. Mais avançado, o 5G NSA trafega numa frequência diferente, mas parte da sua infraestrutura depende de equipamentos que também funcionam no 4G. Já o 5G SA (ou 5G puro) é completamente independente, com uma estrutura própria.

Atualmente, 682 municípios já estão liberados para receberem o 5G, que pode ter velocidade até cem vezes superior ao atual 4G. A Quinta Geração foi lançada em julho do ano passado no Distrito Federal.

“No total já há 964 municípios com uso da faixa de 5G liberado, sendo 911 antecipadamente, com população de 131,5 milhões de habitantes, o que equivale a 62% da população total”, disse o conselheiro do órgão regulador, Moisés Queiroz, que também é presidente do Gaispi.

Sinal Puro

No Rio Grande do Sul, 65 das 497 cidades gaúchas poderão receber o sinal de 5G puro. São elas: Caraá, Turuçu, Nova Alvorada, Barra do Quaraí, Passo Fundo, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Cidreira, Palmares do Sul, Mostardas, Tavares, Formigueiro, São Sepé, Júlio de Castilhos, Jari, Jaguari, Mata Unistalda, Toropi, Santiago, Tupanciretã, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, Itaara, Ivorá, Quevedos, São Vicente do Sul, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Bom Princípio, Brochier, Butiá, Canela, Vale Real, Carlos Barbosa, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Dom Feliciano, Feliz, General Câmara, Lindolfo Collor, Linha Nova, Maratá, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Monte Alegre dos Campos, Morro Reuter, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Paverama, Poço das Antas, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São Francisco de Paula, São José do Hortêncio, São Vendelino, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tabaí, Tapes, Taquari, Bento Gonçalves, Três Coroas, Capão do Leão e Morro Redondo.

