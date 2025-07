Tecnologia Apple planeja lançar iPhone 17e e novos MacBooks e iPads no início de 2026

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Empresa deve apostar em atualização anual do modelo de entrada do smartphone. (Foto: Reprodução)

A Apple planeja lançar uma ambiciosa linha de produtos durante o primeiro semestre de 2026, incluindo um novo iPhone de entrada, vários iPads e Macs atualizados.

A linha —prevista para o segundo trimestre do próximo ano— inclui atualizações para o tablet de entrada e para o iPad Air, além de um monitor externo para Mac, de acordo com interlocutores a par do assunto. O smartphone econômico, chamado iPhone 17e, será uma sequência do modelo de US$ 599 que a Apple lançou no início deste ano.

A empresa também está trabalhando em MacBooks Pro e Air atualizados, disseram os interlocutores, que pediram para não serem identificados porque os planos são privados. Embora esses computadores estivessem originalmente programados para lançamento em 2025, a Apple está considerando adiá-los para 2026.

Os novos produtos fazem parte de um esforço para retornar a um crescimento de receita mais consistente após o lançamento do iPhone neste fim de ano.

Depois de um aumento nas vendas impulsionado pela pandemia no início da década, a Apple sofreu com uma demanda mais irregular nos últimos dois anos. Um lançamento mais lento de novos modelos —incluindo iPads— contribuiu para a queda.

Um porta-voz da Apple, sediada em Cupertino, Califórnia, recusou-se a comentar.

A onda de produtos do início de 2026 está posicionada para seguir o ciclo típico de atualizações de fim de ano da empresa. Essa onda incluirá um novo iPhone 17 e uma versão mais fina, além de modelos Pro redesenhados.

Modelos novos

Haverá novos Apple Watches de entrada e topo de linha, iPads Pro atualizados e uma versão mais rápida do headset Vision Pro.

Os próximos iPads de entrada —com codinomes J581 e J582— e modelos iPad Air —com codinomes J707, J708, J737 e J738— serão lançados relativamente rápido após as edições atuais terem ido à venda em março passado.

A Apple pretende lançar o substituto do atual iPad de entrada de US$ 349 por volta de março ou abril. O novo modelo terá aparência semelhante à versão atual, mas incluirá um chip mais rápido. A oferta atual possui um processador A16 que foi lançado em 2022.

Os novos modelos de iPad Air serão atualizados do chip M3 para o M4, mas terão apenas mudanças limitadas. Embora estejam mais avançados no processo de desenvolvimento, os dispositivos estão programados para serem lançados na mesma época que os novos modelos de entrada.

O iPad Air, o tablet intermediário da empresa, tem sido um forte produto para a Apple desde que uma versão de 13 polegadas estreou em 2024. A combinação de uma tela do tamanho do iPad Pro e um preço relativamente acessível de US$ 800 o tornou um produto de grande sucesso para consumidores, empresas e escolas.

O iPad Pro, que deve receber o chip M5 já em outubro como parte das atualizações com codinomes J817, J818, J820 e J821, atualmente começa em US$ 999. Ele não é atualizado desde maio do ano passado.

Iphone 17e

O iPhone 17e terá aparência semelhante ao modelo 16e, mas incluirá o processador A19 para corresponder à linha iPhone 17 deste ano. A versão atual possui o chip A18. O novo dispositivo, com codinome V159, está programado para lançamento no início do próximo ano. O modelo atual foi apresentado em fevereiro.

A rápida transição do 16e para o 17e indica que a Apple está mudando para um ritmo de atualização anual para seu iPhone de entrada, uma mudança em relação à sua estratégia anterior. A linha iPhone SE anterior da empresa foi atualizada apenas duas vezes após sua estreia em 2016.

