Argentina bate novos recordes de mortes e infecções por coronavírus em um dia

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

No total, país tem 1.043 óbitos e 44.931 infecções desde o início da pandemia

A Argentina registrou 2.146 novos casos e 32 mortes por coronavírus nesta segunda-feira (22), os números mais altos desde o início da pandemia, que causou 1.043 óbitos em um total de 44.931 infecções no país sul-americano, informaram as autoridades de saúde.

A capital argentina e sua periferia, um conglomerado de 14 milhões de pessoas, concentra quase 90% dos casos, entre uma população de 44 milhões. O número foi significativamente maior nesta segunda do que o registrado no domingo, quando 1.581 novos casos e 19 falecimentos foram registrados, segundo o Ministério da Saúde.

O governo impôs uma quarentena em vigor desde 20 de março, mas desde então vem agregando atividades às básicas permitidas, principalmente nas regiões do país com pouca ou nenhuma circulação do vírus.

O registro diário é produzido quando o governo da cidade de Buenos Aires e o da província homônima analisam reverter algumas atividades permitidas. “Se a tendência (crescente) continuar, colocaremos mais restrições”, disse Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, depois de se encontrar com o presidente Alberto Fernández e o chefe do governo da cidade, Horacio Rodríguez Larreta.

O governo nacional deve decidir se deve estender a quarentena e em que termos antes do final de semana, quando a última extensão estabelecida para o confinamento obrigatório expirar. Em 8 de junho, a capital argentina autorizou a reabertura de lojas que vendem calçados e roupas, embora com rígidos protocolos de segurança.

Desde então, a maioria das atividades comerciais foi retomada em 18 das 23 províncias argentinas e na capital autônoma, sob as regras de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras em locais fechados. As aulas presenciais ainda estão suspensas em todos os níveis educacionais.

No caso da capital argentina, o chefe de governo permitiu a prática de esportes ao ar livre, medida que gerou polêmica, já que em sua estreia centenas de corredores saíram às ruas para realizar atividades físicas sem respeitar as medidas de distanciamento social. A partir de sexta-feira (26), a atividade é permitida entre 19 e 09 horas, e de acordo com o preenchimento do número do documento.

