Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

O ano letivo terminará em 23 de dezembro.

As aulas das escolas de Ensino Fundamental e de Educação Infantil serão retomadas nesta segunda-feira (1º) em Porto Alegre, após o recesso que começou no dia 18 de julho.

O ano letivo começou para os mais de 47 mil alunos em 21 de fevereiro e terminará em 23 de dezembro – incluindo oito sábados. Ensino Fundamental e Médio terão organizações de dias letivos diferentes da Educação Infantil, Especial, EJA e do Curso Normal, mas todos manterão a carga horária de 200 dias.

Recomposição de aprendizagens

Neste segundo semestre, as escolas de Ensino Fundamental estarão engajadas no programa de Recomposição de Aprendizagem. A proposta prevê a reorganização do currículo com prioridade às habilidades e competências essenciais para cada ano do Ensino Fundamental, segundo a prefeitura. As ações têm o intuito de recompor as aprendizagens que foram defasadas em decorrência da pandemia de Covid-19.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Smed), a Educação Financeira e o Empreendedorismo serão trabalhados desde os primeiros anos: os estudantes devem receber livros que abordam esses conteúdos e os professores receberão uma qualificação específica.

Cartão TRI Escolar

Os estudantes que possuem o Cartão TRI e já fizeram o cadastro na entidade estudantil precisam fazer a atualização para que os créditos com os novos percentuais de desconto, previstos na Lei Municipal 12.944/21, possam ser carregados no cartão e utilizados nos ônibus.

Para facilitar o atendimento, foi montado um calendário conforme o mês de nascimento do estudante (confira o calendário nesse link). Nos dias pré-estabelecidos, os beneficiados devem comparecer a um dos locais levando o cartão escolar TRI. Locais: Sede da Secretaria Municipal de Educação – Andradas, 686, ou posto de Atendimento no Terminal Triângulo.

