Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Avança na Assembleia Legislativa gaúcha projeto que institui o uso de assinatura eletrônica para todos os documentos de trânsito

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Conforme a proposta, a assinatura eletrônica deverá ser aceita em documentos de compra, venda, transferência de veículos, vistorias etc.

Foto: Agência Brasil
Conforme a proposta, a assinatura eletrônica deverá ser aceita em documentos de compra, venda, transferência de veículos, vistorias etc. (Foto: Agência Brasil)

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado da Assembleia Legislativa do RS aprovou nesta quinta-feira (14) o Projeto de Lei 254/23, de autoria do deputado Gustavo Victorino (Republicanos), que institui o uso de assinatura eletrônica, pelo DetranRS, para todos os documentos de trânsito, incluindo a transferência de veículos.

Conforme a proposta, a assinatura eletrônica deverá ser aceita em todos os documentos endereçados aos órgãos de trânsito do Estado, como compra, venda, transferência de veículos, procurações, laudos, vistorias, entre outros.

“É uma medida simples, mas necessária para beneficiar os cidadãos, modernizar os serviços públicos, agilizar os processos e garantir a segurança jurídica dos procedimentos realizados pelo DetranRS”, justificou Victorino. A proposta segue para votação final em plenário.

A assinatura eletrônica já é adotada em vários Estados brasileiros, como São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que a utilizam com certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil – e a assinatura eletrônica do Portal Governo Digital – gov.br.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Agência Nacional de Telecomunicações retira a obrigatoriedade do prefixo 0303 em ligações de telemarketing
Presidente da Câmara dos Deputados diz não ter clima na Casa para “anistia ampla, geral e irrestrita”
https://www.osul.com.br/avanca-na-assembleia-legislativa-gaucha-projeto-que-institui-o-uso-de-assinatura-eletronica-para-todos-os-documentos-de-transito/ Avança na Assembleia Legislativa gaúcha projeto que institui o uso de assinatura eletrônica para todos os documentos de trânsito 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Riquelme é promovido ao profissional do Grêmio no dia do aniversário
Inter Libertadores em aberto: Roger Machado convoca a torcida do Inter para a decisão no Beira-Rio
Porto Alegre Porto Alegre terá a Marcha dos Quimbandeiros neste sábado
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que é impossível pais controlarem o que filhos fazem nas redes sociais
Política Presidente da Câmara dos Deputados diz não ter clima na Casa para “anistia ampla, geral e irrestrita”
Brasil Agência Nacional de Telecomunicações retira a obrigatoriedade do prefixo 0303 em ligações de telemarketing
Grêmio O desempenho do Grêmio no Brasileirão até aqui: da expectativa à frustração
Economia Como as emoções afetam suas negociações online
Economia Setor de serviços avança 0,3% em junho e renova patamar recorde no Brasil, aponta o IBGE
Agro Safra brasileira de grãos deve bater novo recorde, ultrapassando 345 milhões de toneladas. No RS, a estimativa é de 33,3 milhões de toneladas
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Agro Safra brasileira de grãos deve bater novo recorde, ultrapassando 345 milhões de toneladas. No RS, a estimativa é de 33,3 milhões de toneladas

Rio Grande do Sul Motorista que sofreu acidente causado por cavalo solto em rodovia gaúcha será indenizado pelo governo federal

Economia Programa da Receita Estadual busca recuperar mais de R$ 27 milhões em ICMS devido na venda de produtos farmacêuticos no RS

Rio Grande do Sul Escolas estaduais do RS recebem investimento superior a R$ 580 milhões em seis anos