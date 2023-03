Porto Alegre Bairros da Zona Sul de Porto Alegre podem ficar sem água na quinta e no sábado

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alerta inclui partes de Belém Velho, Restinga e Vila Nova. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A realização de serviços programados pela empresa CEEE Equatorial para manutenção na rede elétrica podem afetar estações do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) da Zona Sul de Porto Alegre na quinta-feira (9) e no sábado (11). Com isso, bairros da região estão sujeitos a interrupções no fornecimento de água para clientes residenciais e empresariais. Os trabalhos poderão ser adiados em caso de chuva.

– Quinta-feira: o serviço de manutenção elétrica na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Belém Velho II ocorre entre 10h e 16h e pode afetar o abastecimento ou causar baixa pressão em parte dos bairros Restinga, Vila Nova e Belém Velho. Caso ocorra desabastecimento, a previsão de retorno total da água é entre a noite de quinta e a madrugada de sexta.

– Sábado: a parada na rede elétrica que afeta a Ebat Vila Castelo pode causar desabastecimento ou baixa pressão em parte do bairro Restinga. O serviço está previsto para ocorrer entre 8h e 13h. Caso ocorra falta de água, o retorno pleno é previsto para o início da noite.

Em paradas mais longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156 (opção 2).

Informações

Já a atualização do andamento dos serviços que afetam o abastecimento de água pode ser acompanhado pelo cidadão em tempo real pelo Twitter do Dmae. Outras opções são o site prefeitura.poa.br/dmae e o whatsapp (51) 9332-8170.

O atendimento presencial, por sua vez, é prestado nos postos do Dmae no Centro Histórico (rua José Montaury nº 159) e na Zona Leste (rua Cristiano Fischer nº 2.402), das 8h30min às 16h30min. No posto da Zona Norte (central Tudo Fácil do Shopping Wallig, na avenida Assis Brasil nº 2.611) o expediente vai de segunda a sexta-feira das 10h às 20h e aos sábados das 10h às 14h.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/bairros-da-zona-sul-de-porto-alegre-podem-ficar-sem-agua-na-quinta-e-no-sabado/

Bairros da Zona Sul de Porto Alegre podem ficar sem água na quinta e no sábado