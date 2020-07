Mundo Barcelona pede que os moradores fiquem em casa após o aumento de infecções por coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Se novo surto não for contido, região pode voltar a adotar confinamento domiciliar. (Foto: Pixabay)

Autoridades catalãs pediram que os cerca de 4 milhões de moradores da região metropolitana de Barcelona fiquem em casa e só saiam caso seja extremamente essencial, devido ao aumento de infecções pelo novo coronavírus. Embora seja uma recomendação, já que as autoridades regionais não podem restringir drasticamente a mobilidade, a porta-voz do governo advertiu que é “a última chance” de evitar medidas mais rígidas e alertou que, se o novo surto não for contido, pode adotar novamente um confinamento domiciliar. A duração das restrições será de duas semanas.

“Todos precisam ficar em casa sempre que não for essencial sair”, disse a porta-voz do governo para esta região espanhola, Meritxell Budó, em entrevista a jornalistas. “Somos forçados a dar um passo atrás, para que não tenhamos que retornar nas próximas semanas ao confinamento total da população”.

As medidas — as mais contudentes adotadas por uma comunidade autônoma desde que o estado de alarme foi levantado em todo o território nacional, no mês passado — também incluem a proibição de reuniões de mais de dez pessoas, a redução de 50% na capacidade de bares e restaurantes e o fechamento de locais de entretenimento, como teatros, cinemas e instalações esportivas. Budó ainda pediu aos cidadãos que não se locomovam a outras regiões neste fim de semana.

“Temos que evitar reuniões de mais de 10 pessoas. Serão permitidas apenas em casamentos e funerais a partir de sábado”, disse a prefeita de Barcelona, Ada Colau.

Na última semana, de acordo com dados do governo catalão, a Catalunha registrou 1.111 novos casos da Covid-19 em 24 horas. O local mais afetado foi Barcelona e toda sua região metropolitana, que tiveram 772 contágio

Um mês depois de encerrar completamente o confinamento da população, tendo reduzido bastante os casos de coronavírus, a Espanha passa por um aumento do número de infecções. Em todo o país, mais de 150 surtos permanecem ativos, mas as duas regiões de maior preocupação são Catalunha e Aragão. O diretor do centro de emergências sanitárias, Fernando Simón, admitiu na quinta-feira que nessas duas regiões “há uma certa transmissão comunitária”.

As autoridades catalãs já haviam decretado na semana passada o confinamento de cerca de 200 mil pessoas na área da cidade de Lérida, enquanto o governo de Aragão também impôs restrições em várias áreas, incluindo Zaragoza, a quinta cidade mais populosa da Espanha.

A Catalunha e posteriormente todas as regiões espanholas reforçaram a obrigação de usar máscara, sob pena de multa, mesmo quando a distância de segurança pode ser mantida.

Os surtos em Barcelona parecem ter nascido em L’Hospitalet de Llobregat, com 256 mil habitantes, uma das zonas mais densamente povoadas da Europa. Segundo o pesquisador do grupo BIOCOM da Universidade Politécnica da Catalunha, Daniel López Codina, a multiplicação de surtos nessa área “dificulta o rastreamento de contatos”.

“A densidade populacional e sua interconexão com a Espanha e a Europa aumentam a velocidade com que o vírus pode se espalhar. Medidas vigorosas devem ser tomadas”, disse ele à AFP.

O governo regional, muito criticado por não ter preparado bem o dispositivo de controle de epidemias, anunciou na quinta-feira a contratação de 500 pessoas para rastrear os contatos dos casos e facilitar o isolamento. A Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 28.400 mortes oficialmente registradas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo