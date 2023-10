Esporte Bia Haddad é campeã do WTA Finals Elite no Tênis e alcança o maior título da carreira

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Brasileira soma 700 pontos com vitória deste domingo e deve subir oito posições no ranking da WTA Foto: Reprodução Brasileira soma 700 pontos com vitória deste domingo e deve subir oito posições no ranking da WTA. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O domingo (29) começou com uma vitória histórica de Bia Haddad no WTA Finals Elite, na China. A tenista brasileira alcançou o maior título de simples na carreira ao derrotar Qinwen Zheng, 18ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (13-11) e 7/6 (7-4). Foram 2h50 de partida, o torneio reuniu as melhores tenistas do ano fora do top 8.

“Foi uma ótima semana, mesmo do outro lado do mundo, eu me senti em casa! Eu senti uma ótima energia. Muito obrigada a todos”, disse Bia Haddad após conquistar o título.

Bia sagrou-se campeã de maneira invicta na competição. Com a conquista, ela somou 700 pontos no ranking mundial da WTA e subirá da 19ª para 11ª posição, apenas uma abaixo da melhor marca da carreira.

“Obrigada pelo apoio da torcida! É muito bom ver a torcida pelo tênis feminino, isso é muito importante para gente! Agradeço aos organizadores e toda equipe de fisioterapeutas que cuidaram de mim e do meu corpo durante o torneio”, completou a tenista.

A paulista chegou ao terceiro título no circuito da WTA. Antes, ela havia vencido os 250 em Nottingham e Birmingham em junho de 2022 e disputou a quinta final da carreira.

Além da final da simples, Bia também está na final de duplas ao lado da tenista russa Veronika Kudermetova. Principais cabeças de chave, elas pegam Miyu Kato e Aldila Sutjiadi, o jogo está marcado para começar às 8h10 deste domingo.

O jogo

O jogo começou com Qinwen Zheng pressionando, a chinesa foi a primeira a conseguir uma quebra na partida e chegou a abrir 4/2, mas Bia buscou e empatou no oitavo game.

No final do primeiro set, as duas concluíram os games rapidamente e confirmaram seus serviços. A decisão foi para o tiebreak e Bia abriu vantagem. A brasileira salvou três set-points em um jogo agressivo e com ótimos saques. Zheng terminou o set com 18 a 12 nos winners, mas cometeu mais erros: foram 15 contra 10 da brasileira.

No segundo set, Bia saiu na frente e chegou a liderar por 3/1. Zheng ameaçou uma recuperação ao fazer três pontos seguidos e devolver uma quebra, mas a brasileira retomou a vantagem. A chinesa precisou de atendimento médico para arrumar uma bangagem na coxa esquera, foram três minutos de pausa que deram ainda mais ânimo para a tenista paulistana.

A partida foi para o tiebreak novamente, Bia saiu atrás perdendo por 2/0, mas aproveitou uma dupla falta e dois erros da rival para fazer quatro pontos seguidos. A brasileira, que venceu todos os jogos da semana sem perder sets, continuou sacando bem e aproveitou os erros da adversária para garantir o título da competição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/bia-haddad-e-campea-do-wta-finals-elite-no-tenis-e-alcanca-maior-titulo-da-carreira/

Bia Haddad é campeã do WTA Finals Elite no Tênis e alcança o maior título da carreira

2023-10-29