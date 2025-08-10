Brasil Bolsonaro completa uma semana de prisão domiciliar em Dia dos Pais com visita de familiares

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa neste domingo (10) de Dia dos Pais o sétimo dia em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que oito familiares participassem das comemorações da data na casa do ex-presidente.

O sogro de Bolsonaro, Vicente de Paulo Reinaldo; a sogra, Maisa Torres Antunes; a nora, Fernanda Antunes; uma neta do ex-presidente, além de dois sobrinhos e um irmão de criação da ex-primeira dama Michele Bolsonaro estão na lista dos familiares autorizados a visitá-lo no domingo de Dia dos Pais.

O pedido para incluir novos parentes na lista de visitantes foi feito pela defesa do ex-presidente. Anteriormente, Moraes já tinha decidido que filhos e netos não precisam de autorização prévia para as visitas.

Além deles e de Michelle, da filha Laura e da enteada Letícia, estão autorizados a frequentar o local advogados e médicos do ex-presidente.

As pessoas que receberem autorização para visitar o ex-presidente não poderão usar celular para tirar fotos ou gravar imagens. As visitas poderão ocorrer entre 10h e 18h, e seguem as condições já determinadas pelo STF,

A primeira semana de prisão domiciliar, decretada na última segunda-feira (4), foi marcada por buzinaço, carreatas e diversas visitas de parentes e aliados. Segundo a CNN Brasil, as visitas têm deixado o telefone celular no carro para evitar o descumprimento de regras impostas por Moraes.

Bolsonaro está proibido de acessar as redes sociais, o que, inclusive, teria motivado a prisão domiciliar. Moraes entendeu que Bolsonaro usou as redes sociais de seus filhos para burlar a proibição estabelecida anteriormente.

Filhos prestam homenagens

O filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi o primeiro a publicar uma homenagem de Dia dos Pais. Em um vídeo em que aparece com uma pintura dele ao lado de Bolsonaro, diz que não vai poder publicar nenhuma foto com o pai nesta data por conta das restrições do STF, mas que espera que o ex-presidente possa ver o vídeo em breve.

Visitas durante prisão domiciliar

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi o primeiro político a visitá-lo, na terça-feira (5). Ao deixar a casa, onde ficou por cerca de meia hora, gravou um vídeo: “Vi que, apesar de triste, nosso capitão continua inabalável, acreditando no nosso Brasil e confiando em Deus”.

Depois foi a vez do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitar o ex-presidente. Após quase duas horas, saiu dizendo que Bolsonaro estava bem e sereno.

Moraes tem estabelecido as datas das visitas. Nos próximos dias e semanas, também poderão ir à casa do ex-presidente a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), amiga da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; os deputados federais Junio do Amaral (PL-MG), Marcelo Moraes (PL-RS) e Luciano Zucco (PL-RS); e o empresário Renato de Araújo Corrêa.

Foram autorizados ainda os deputados Domingos Sávio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA), Capitão Alden (PL-BA) e Júlia Zanatta (PL-SC). Outros aliados, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), também pediram autorização. Com informações do portal CNN.

