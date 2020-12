Brasil Bolsonaro faz sobrevoo em áreas atingidas por temporal em Santa Catarina

19 de dezembro de 2020

Bolsonaro foi acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Foto: Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro fez neste sábado (19) um sobrevoo pelas áreas atingidas pela chuva em Santa Catarina, acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O Estado sofreu com os estragos deixados pelos temporais ocorridos entre a noite de quarta-feira (16) e a madrugada de quinta-feira (17), deixando famílias desabrigadas.

Segundo a Defesa Civil catarinense, o número de vítimas fatais decorrentes das enxurradas registradas na última de quinta-feira (17) no Alto Vale passou para 15. Foram registrados 12 óbitos em Presidente Getúlio, dois em Rio do Sul e um em Ibirama. As forças tarefas continuam realizando as buscas por seis vítimas que permanecem desaparecidas. Até a manhã de sábado, 184 pessoas estão desabrigadas e 284 desalojadas.

“Estamos apoiando a elaboração dos planos de trabalho e o encaminhamento dos pedidos de ajuda financeira para que sejam registrados e tenham a liberação dos recursos rapidamente. Lamentamos as vidas perdidas. Nossos sentimentos às famílias”, escreveu Marinho no Twitter. O ministro relatou que Bolsonaro determinou a mobilização de todos os esforços para apoiar o Estado e os municípios.

Na manhã deste sábado o presidente Jair Bonsonaro e o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, foram recepcionados no Aeroporto de Navegantes pelo governador Carlos Moisés, pelo secretário Nacional e Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves , e pelo chefe da DCSC, Aldo Baptista Neto. A comitiva sobrevoou as áreas atingidas pelas enxurradas para avaliar a situação. “O governo federal entra com o apoio do Exército Brasileiro nas operações de restabelecimento e a Defesa Civil Nacional com o trabalho dos técnicos pra simplificar as ações e agilizar o repasse de recursos para os trabalhos de reestabelecimento”, explicou o chefe da Defesa Civil.

Tropas do Exército começaram neste sábado a atuar no município de Presidente Getúlio com a missão de desobstrução e limpeza de vias para a retomada da normalidade do município. Foram enviados soldados do 23° Batalhão de Infantaria da Cidade de Blumenau e do 5° Batalhão de engenharia de Carros Blindados, sediado na cidade de Porto União.

A Defesa Civil de Santa Catariana emitiu aviso de tempestades válido até a madrugada de domingo (20). Entre o final da manhã e início da tarde deste sábado (19), as condições são favoráveis à ocorrência de tempo severo em Santa Catarina. Existem áreas com maior risco de chuva forte com rajadas de vento intensas e eventual queda de granizo. Não se descarta a ocorrência de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de forma pontual. No decorrer da noite, as instabilidades avançam e há chance de temporais.

