Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Bolsonaro percorreu seis cidades do litoral do estado do Rio de Janeiro.

Um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar o sigilo dos depoimentos de militares que o implicam na trama golpista depois da eleição de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou comentar sobre o teor das investigações. Alegou, no entanto, que é perseguido por ser um “paralelepípedo no sapato da esquerda” e disse não temer julgamentos.

“Eu poderia muito bem estar em outro país, mas decidi voltar para cá com todo o risco. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos”, afirmou durante lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio.

“Ramagem trabalhou comigo, fez um excelente trabalho, deixou sua marca. E obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele, como vem caindo na minha, porque sou um paralelepípedo no sapato da esquerda”, declarou o ex-presidente.

O deputado federal e ex-diretor da Abin, investigado pela suspeita de espionagem ilegal no período à frente da agência, ainda é considerado um postulante frágil na eleição carioca justamente por causa das investigações.

O ato de hoje se deu na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Sexta, enquanto o ministro Alexandre de Moraes derrubava o sigilo dos depoimentos de militares sobre a suposta tentativa de golpe, Bolsonaro fazia uma espécie de “turnê” pelo interior do Rio.

Em trios elétricos, com apoiadores de verde e amarelo e discursos, Bolsonaro percorreu seis cidades do litoral do estado do Rio de Janeiro, apresentando candidatos a vereador e a prefeito nesses municípios da região dos Lagos.

Segundo os depoimentos convergentes do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes e do ex-chefe da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Junior, Bolsonaro teria apresentado três opções jurídicas para colocar o golpe em curso: Garantia da Lei e da Ordem (GLO), estado de sítio e estado de defesa. A única das Forças Armadas a topar a aventura golpista teria sido a Marinha, com o almirante Almir Garnier Santos.

Os depoimentos são vistos pelos investigadores como prova da participação efetiva” de Bolsonaro na trama golpista após a derrota eleitoral de 2022.

Impacto eleitoral

Aliados do ex-presidente afirmam que o avanço das investigações não tem impacto eleitoral. O PL tem a ambiciosa meta de eleger mil prefeitos, com Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como cabos eleitorais.

Em suas falas nos trios elétricos, Bolsonaro disse: “Somos maioria”, uma expressão amplamente utilizada por ele durante sua campanha e governo. Ele, aliás, destacou a defesa das suas medidas econômicas de 2019 a 2022 e falou em responsabilidade fiscal.

“Nas eleições municipais, nós vamos extirpar essa esquerdalha sem vergonha e corrupta que ainda tem no meu Brasil”, disse Bolsonaro, diante de uma multidão de verde e amarelo em Saquerema (RJ).

A turnê incluiu Maricá, Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Búzios. Em Araruama, por exemplo, Bolsonaro apresentou a candidatura de Penha Bernardes, do PL, à prefeitura.

