Por Bruno Laux | 24 de junho de 2025

Mesmo com a pausa nas agendas externas, o ex-mandatário segue trabalhando normalmente.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Home office

Depois de ser submetido a exames médicos no fim de semana, após um mal-estar, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue realizando tratamento em casa para uma pneumonia infecciosa. Mesmo com a pausa nas agendas externas, o ex-mandatário segue trabalhando normalmente, inclusive mantendo contato com aliados partidários.

Home office II

Jair Bolsonaro, que foi recomendado pelos médicos a reduzir atividades e ficar de repouso ao longo da semana, decidiu manter agendas que terá na próxima quinta-feira, em Minas Gerais, e no fim de semana, em São Paulo. O ex-presidente, que enfrenta diversos episódios de mal-estar nos últimos anos, vem trabalhando para evitar que seus problemas de saúde sejam interpretados como fragilidades para o seu futuro político.

Celeridade de prioridades

O Planalto vem dialogando com lideranças do Congresso para tentar pautar a votação de propostas prioritárias antes do recesso parlamentar de julho. Apesar da busca por celeridade, o Executivo já trabalha com a ideia de que a análise de temas como o projeto de isenção do Imposto de Renda e o pacote fiscal ficará para depois da pausa nos trabalhos dos parlamentares.

Defesa na CCJ

Começou a valer nesta segunda-feira o prazo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) apresente defesa em meio ao processo que pede a cassação do seu mandato. Após receber o material – que poderá ser entregue em até cinco sessões do plenário – o colegiado terá mais cinco sessões até a apresentação do parecer do relator sobre o documento.

Tornozeleira retirada

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu nesta segunda-feira a retirada da tornozeleira eletrônica de uma ré na ação penal que apura os atos do 8 de Janeiro. Em atendimento a uma solicitação feita no dia 16 de junho, a decisão foi tomada em decorrência da necessidade de cuidados intensivos e repouso absoluto da mulher, que enfrenta uma gravidez de risco.

Pesquisa agrícola

Segue para a Comissão de Agricultura da Câmara, com aval da Comissão de Meio Ambiente, o projeto destinado ao fortalecimento das diretrizes da pesquisa agrícola para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. De autoria do deputado Daniel Agrobom (PL-GO), a matéria determina que a atividade passe a considerar as adversidades climáticas nas pesquisas de melhoramento genético, na criação de tecnologias e no desenvolvimento de espécies vegetais e animais mais adaptadas e resistentes.

Educação financeira

A Comissão de Educação da Câmara validou a proposta legislativa que determina a inclusão da educação financeira nos currículos do ensino fundamental e médio. O relator do texto, deputado Maurício Carvalho (União-RO), avalia que a medida – enviada para a CCJ – deve auxiliar jovens a gerenciar desde questões de curto prazo, até investimentos.

Federação partidária

Está previsto para esta quarta-feira o anúncio oficial dos partidos Solidariedade e PRD sobre a formação de uma federação partidária entre as legendas. A parceria, que reunirá 10 deputados federais na Câmara, surge em meio aos planos das siglas em superar a cláusula de barreira, que serve de critério para acesso ao Fundo Partidário e à propaganda eleitoral gratuita.

Futuro da CBF

A Comissão de Esporte do Senado decide nesta quarta-feira sobre o requerimento de convite do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, para uma audiência pública. Solicitado pela senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente do colegiado, o encontro busca questionar o chefe da entidade sobre as diretrizes que ele pretende estabelecer para o futebol nacional nos próximos anos.

Frentistas em pauta

A pedido do senador Paulo Paim (PT-RS), a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai se reunir para debater as condições de trabalho das mulheres frentistas do Brasil. O parlamentar afirma que informações da federação que representa os empregados de postos de combustíveis do país apontam a existência de denúncias de insalubridade, desamparo e assédio sexual por parte das trabalhadoras.

Sede renovada

O Executivo gaúcho vai alterar a cláusula contratual de correalização do South Summit Brasil que previa edições da iniciativa em Porto Alegre até 2027, de modo a manter o evento na Capital até pelo menos 2030. Simone Stülp, secretária estadual de Inovação, afirma que a decisão leva em conta o sucesso das edições anteriores, que geraram ampla expectativa para startups e todos os setores envolvidos.

Apologia ao nazismo

Cerca de quatro meses após um estudante da UFRGS ter tentado participar de uma solenidade de formatura com uma suástica pintada no rosto, o MPRS decidiu nesta segunda-feira denunciá-lo à Justiça. Assinada pelo promotor de Justiça Sérgio Harris, a denúncia afirma que, além do emblema nazista, o estudante também utilizava outros desenhos com conotações extremistas e escolheu uma música comumente vinculada a manifestações de apologia ao regime totalitário.

Zerei na Balada

A Escola Pública de Mobilidade da EPTC realiza ao longo desta semana, em bares de Porto Alegre, uma série de roteiros do projeto educativo “Zerei na Balada”. Agentes do órgão municipal vão aos locais para apresentar o etilômetro aos frequentadores, reforçando os riscos de dirigir após consumir bebida alcoólica e valorizando os “motoristas da rodada”.

CPI em conclusão

Os vereadores da CPI da Câmara de Porto Alegre destinada a investigar o incêndio na Pousada Garoa votarão nesta quinta-feira o relatório final do colegiado. Apresentado na sessão de ontem (23), o material será encaminhado – depois da validação – para o MPRS, o Poder Judiciário, a Controladoria-Geral do Município, a Procuradoria-Geral do Município e à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Uniforme facultativo

Teve início no Legislativo de Porto Alegre a tramitação do projeto que faculta, nas escolas da rede pública e privada da cidade, a utilização de uniforme por alunos com Transtorno do Espectro Autista e outras neurodiversidades. O vereador Rafael Fleck (MDB), autor do texto, afirma que o projeto pretende evitar que o uso obrigatório da vestimenta crie uma dificuldade ainda maior para o processo de inclusão dos alunos com alteração sensorial no ambiente escolar.

