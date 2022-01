Rio Grande do Sul Botijão de gás tem valor médio de R$ 102,14 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Em Porto Alegre, o valor médio é de R$ 103,40 Foto: Marcello Casal/Agência Brasil Em Porto Alegre, o valor médio é de R$ 103,40. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Dados do sistema de levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo), no período entre 02 e 08 de janeiro de 2022, revelam que o valor médio do botijão de 13 kg no Rio Grande do Sul tem um preço de R$ 102,14 em 333 postos pesquisados, valor pouco acima dos R$ 102,06 da semana anterior.

Em Porto Alegre, o valor médio é de R$ 103,40, abaixo dos R$ 104,98 da semana anterior.

Santo Ângelo, com R$ 118,67 é o valor médio mais alto do estado. Os valores médios mais baixos cobrados no Rio Grande do Sul pelo botijão estão em Cruz Alta (R$ 94,00) e Santa Cruz do Sul (R$ 94,86).

