Brasil Brasil tem quatro aeroportos entre os mais pontuais do mundo. Porto Alegre não está na lista

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Unidade de Londrina (PR) lidera o ranking nacional. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Levantamento realizado em julho pela Official Aviation Guide (OAG) tem quatro aeroportos do Brasil entre os 20 melhores do mundo no que se refere à pontualidade. Londrina (PR) ficou a 11º lugar, melhor posição no País, com 96% das partidas consideradas pontuais. Para os gaúchos, a má notícia é o que Salgado Filho (Porto Alegre) não está na lista.

Petrolina (PE) chegou em 13ª colocação (95,5% de pontualidade). A lista abrange, ainda, os aeroportos de Juazeiro do Norte (CE) e de Montes Claros (MG) que, respectivamente, ocuparam a 19ª e a 20ª colocações. Ambos registraram 94,6% de partidas consideradas no horário.

A OAG é uma instituição especializada na coleta de dados de viagens de mais de 1,2 mil aeroportos em todo o planeta. O relatório do desempenho pontual da aviação mundial é produzido mensalmente e tem como referência os horários reais do portão de embarque.

São considerados pontuais os voos que partem com tolerância de até 15 minutos do horário previsto. O campeão mundial, atualmente, é o aeroporto de Matsumoto, no Japão, com 98,9% de pontualidade.

América do Sul

Os aeroportos brasileiros também ganharam destaque no World Airport Awards 2022, da Skytrax, que mapeia os melhores aeroportos do mundo.

Em âmbito sul-americano, três brasileiros integram as dez primeiras colocações: Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, em São Paulo/SP (5ª), Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro/RJ (7ª) e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP (10ª). A votação para escolha é feita pelos próprios clientes dos aeroportos.

Ainda de acordo com o prêmio, o Brasil também se destacou entre os aeroportos da América do Sul no quesito “a melhor equipe de aeroporto”, que reconhece o serviço de funcionários em posições de linha de frente em um aeroporto, como daqueles que trabalham nos balcões de ajuda/informações e lojas.

A relação inclui os aeroportos internacionais Tom Jobim (6ª) e o de São Paulo – Guarulhos (7ª). Já na categoria “aeroportos mais limpos” da região em 2022, o Brasil emplacou três nas dez primeiras colocações: Tom Jobim – Galeão (6ª), São Paulo – Guarulhos (7ª) e o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, na capital pernambucana (10ª).

Recuperação

No mês de junho de 2022, os aeroportos brasileiros movimentaram mais de seis milhões de pessoas em viagens nacionais. É o melhor resultado para junho desde o início da crise sanitária de Covid-19. O número é 43% superior ao da última medição (maio) e equivale a 86,8% do verificado em junho de 2019.

A oferta de voos no mercado interno do Brasil registrou, em junho, a segunda alta consecutiva na comparação com o mesmo mês de 2019, antes da crise sanitária de Covid-19.

Após avançar 6% em maio na quantidade de viagens aéreas referente ao mesmo mês de 2019, o indicador cresceu 0,5% em junho na comparação com igual período de 2019. Já em relação a junho de 2021, o aumento é de 45,8%. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e foram divulgados na última semana.

Como resultado da recuperação do transporte aéreo, ainda segundo balanço da Agência divulgado ontem (04.08), as três principais companhias aéreas brasileiras (Latam, Gol e Azul) fecharam o 1º trimestre de 2022 com resultado líquido positivo e aumentaram sua oferta de voos em 49,3%, 39,6% e 14,6%, respectivamente, na comparação com o mesmo período do ano passado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil