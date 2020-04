Rio Grande do Sul Caminhoneiros são vacinados em postos da Polícia Rodoviária Federal em estradas no RS

O governo do Estado está organizando com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e municípios a logística para operacionalizar a vacinação de motoristas de caminhão que transportam cargas pelas estradas do Rio Grande do Sul. A estratégia é disponibilizar as doses da vacina contra a Influenza em 13 postos de atendimento da PRF no território gaúcho e evitar que o motorista tenha de ingressar em áreas urbanas. O trabalho faz parte de uma operação nacional da corporação com participação do Ministério da Saúde e dos governos estaduais e municipais. No RS, conta ainda com parceria do Exército.

A Secretaria da Saúde, por intermédio do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) e das Coordenadorias Regionais de Saúde, fez contato com os municípios em que os postos da PRF estão localizados, visto que a aplicação das doses fica a cargo das vigilâncias municipais, cuja participação é de vital importância para o sucesso da estratégia.

O posto de atendimento em São Borja, na BR-285, na segunda-feira (20) começou a aplicação das doses, ministradas por servidores da vigilância do município. A informação é da Superintendência da PRF no Estado.

A importância do engajamento dos municípios é reforçada pela necessidade de coleta dos dados dos motoristas vacinados para inclusão no sistema de saúde. O correto acondicionamento e transporte das vacinas das unidades municipais até os locais de aplicação também ficam a cargo das vigilâncias municipais.

O Ministério da Saúde incluiu caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários na segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que começou no dia 16 de abril. As três categorias se juntam ao grupo prioritário que também contempla doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento.

O Rio Grande do Sul já atingiu a meta de vacinação de idosos, tendo aplicado até segunda-feira 96,7% do total de doses destinadas ao público-alvo (a meta é 90%). Foram 1.420.167 doses aplicadas em idosos (público-alvo estimado pelo Ministério da Saúde em 1.467.957).

No total, o Rio Grande do Sul já aplicou 1.755.754 doses de vacina contra a Influenza nos diferentes públicos-alvo, tendo projetada a aplicação de 4.405.515 de doses até o final da campanha, que se iniciou em 23 de março e vai até 22 de maio. O dia D de mobilização nacional para a vacinação acontece no sábado, dia 9 de maio.

Municípios e localização dos postos onde haverá vacinação de caminhoneiros:

Eldorado do Sul. BR-290, km 111. Unidade Operacional da PRF de Eldorado do Sul.

Garibaldi. BR-470, km 228. Ponto de referência: Posto de Gasolina Avião.

Gravataí. BR-290, km 77. Ponto de referência: Pedágio de Gravataí.

Ijuí. BR-285, km 463. Unidade Operacional da PRF de Ijuí.

Lajeado. BR-386, km 342. Unidade Operacional da PRF de Lajeado.

Osório. BR-101, km 83,2. Unidade Operacional da PRF de Osório.

Passo Fundo. BR-285, km 292. Unidade Operacional da PRF de Passo Fundo.

Rio Grande. BR-392, km 47. Unidade Operacional da PRF de Rio Grande.

Santa Maria. BR-158, km 322. Unidade Operacional da PRF de Santa Maria.

Sant’Ana do Livramento. BR-158, km 561. Unidade Operacional da PRF de Sant’Ana do Livramento.

São Borja. BR-285, km 671. Unidade Operacional da PRF de São Borja.

Uruguaiana. BR-290, km 725. Ponto de referência: Complexo Aduaneiro.

Vacaria. BR-116, km 36. Unidade Operacional da PRF de Vacaria.

