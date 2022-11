Política Carta do RS é entregue ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Primeiro ponto do documento é a recriação do Ministério da Cultura, com a retomada de seu papel indutor e fomentador dos grandes eixos das políticas culturais Foto: Rafael Varela/Sedac Primeiro ponto do documento entregue ao futuro governo é a recriação do Ministério da Cultura, com a retomada de seu papel indutor e fomentador dos grandes eixos das políticas culturais no país. (Foto: Rafael Varela/Sedac) Foto: Rafael Varela/Sedac

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com contribuições para políticas culturais no país, a Carta do Rio Grande do Sul foi entregue ao vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição do governo federal, Geraldo Alckmin nesta quinta-feira (24). O documento foi produzido no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura realizado de 10 a 13 de novembro na capital e na serra.

O encontro contou com a participação da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, como vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Participaram ainda o presidente do Fórum e secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, e secretários e dirigentes estaduais e municipais de cultura.

“Eu estou muito entusiasmada e seguiremos trabalhando”, afirmou Beatriz. Noronha disse que a união foi importante para chegar a consensos. “A partir de uma reunião no Rio Grande do Sul, de encontro no Fórum, compilamos em quatro pontos o que enxergamos como fundamental. Este encontro é muito importante porque estabelece um regime nacional de fomento à cultura, dá segurança jurídica, possibilidade de democratização de acesso para a população”, acrescentou.

Alckmin destacou pontos para o setor, com perspectivas positivas. “O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) é extremamente relevante. A Lei de Incentivo à Cultura precisa ser estimulada. A Lei Aldir Blanc para o ano que vem já está aprovada, basta ter espaço orçamentário. Está incluído o recurso para garantir o cumprimento. O ideal é que a Lei Paulo Gustavo seja empenhada, que a gente salve esses R$ 3,8 bilhões. Então, tenho certeza que dessa forma a cultura vai estar entre as prioridades, como estrela de maior grandeza, gerando emprego e renda, melhorando a vida das pessoas e da sociedade”, disse.

Os quatro pontos da Carta do Rio Grande do Sul

O primeiro ponto é a recriação do Ministério da Cultura, com a retomada de seu papel indutor e fomentador dos grandes eixos das políticas culturais no país. O segundo ponto diz respeito às Leis da Cultura e ao Orçamento 2023. Propõe-se promover um processo pactuado de regulamentação das Leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo.

O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) é objeto do terceiro ponto, que propõe a recomposição urgente das políticas de fomento para a produção audiovisual. No quarto ponto, sobre o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, o Fórum pede a priorização, a aprovação e a implementação do Projeto de Lei 3.905/2021, que estabelece um regime próprio para o fomento à cultura no Brasil como forma de qualificar a relação entre o Estado e o setor cultural, com regras claras e mais compatíveis com a realidade da cultura brasileira.

O conteúdo da carta pode ser conferido em cultura.rs.gov.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política