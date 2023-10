Brasil Cidades com penitenciárias lideram com maioria da população masculina

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Dados sobre idade e sexo da população brasileira foram divulgados nesta sexta pelo IBGE. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Cidades do interior de São Paulo e de Santa Catarina formam o ranking dos dez municípios com maior proporção de homens em relação às mulheres. Em comum, todas essas cidades têm penitenciárias masculinas. Uma população carcerária que corresponde a uma porcentagem considerável da população total dessas cidades, que em alguns casos chega a 60%.

Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) nesta sexta-feira (27), e trazem informações sobre sexo e idade da população brasileira.

Em São Paulo, estão na lista Balbinos; Lavínia; Pracinha; Iaras; Álvaro de Carvalho; Pacaembu; Florínea; Serra Azul; e Marabá Paulista. A única cidade fora do estado paulista é São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina.

Cidades dos homens

Balbinos (SP) é o município com a maior proporção de moradores do sexo masculino em relação a mulheres do Brasil. Segundo dados do IBGE, são 443,64 homens para cada 100 mulheres.

A maioria desses homens cumpre pena nas duas penitenciárias masculinas que foram inauguradas na cidade em 2006 e possuem presos em regime fechado. O número de detentos, inclusive, é maior do que o de moradores.

De acordo com dados disponíveis no site da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), são 1.106 detentos na Penitenciária I e outros 1.234 na Penitenciária II (números atualizados no dia 25 de outubro).

A população total da cidade é de 3.887 habitantes, segundo o Censo 2022. A população carcerária, que é de 2.340 pessoas, corresponde a 60% desse total de habitantes. Com isso, o restante dos moradores soma pouco mais de 1,5 mil (1.547).

São Cristóvão do Sul (SC) é a única cidade fora do estado de São Paulo na lista. Na cidade, que tem 6.084 moradores, os homens são 184,57 para cada 100 mulheres. A população carcerária da cidade não está disponível no site da Polícia Penal de Santa Catarina.

Maioria de mulheres

Já no país, as mulheres são maioria. Segundo os dados do IBGE, as mulheres correspondem a 51,5% da população, totalizando 104.548.325 mulheres. Os homens são 98.532.431, 48,5% da população total do Brasil, que é de 203.062.512 habitantes.

O Rio de Janeiro é o estado proporcionalmente com maior número de mulheres, enquanto o Mato Grosso tem o menor número. As mulheres são 52,8% no estado do Rio de Janeiro e no Mato Grosso essa porcentagem cai para 49,7%.

