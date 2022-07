Brasil Com a chegada da rede 5G ao País, operadoras de telecomunicações fazem ofensiva para atrair o consumidor

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Teles oferecem desconto demais de 60% em aparelhos e parcelamento em 21 vezes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a chegada da rede 5G em Brasília (DF), as operadoras de telecomunicações dão a largada em uma ofensiva para atrair o consumidor para a nova tecnologia. A receita tem planos especiais com franquia maior de internet e inclusão de serviços especiais nos pacotes, como games.

Mas para fazer a quinta geração caber no orçamento do brasileiro na crise, prestações a perder de vista e preço reduzido são o principal chamariz. Há parcelamento disponível em 21 vezes e descontos de mais de 60% nos preços dos celulares, ainda restritos à parcela mais premium do mercado.

Nesta quarta-feira (13), a nova tecnologia de alta velocidade deve estar liberada em Porto Alegre e Belo Horizonte (MG). Até o fim do mês, cidades como São Paulo (SP), João Pessoa (PB) e Rio de Janeiro (RJ) podem entrar na lista. A meta é que todas as capitais estejam com o sinal de 5G puro liberado até o fim de agosto, embora possam ocorrer atrasos em duas, Manaus (AM) e Belém (PA). As teles têm até o fim de setembro para lançar o serviço.

TIM, Claro e Vivo afirmam que já estão com toda a rede pronta nas capitais para lançar assim que receberem o aval do governo. A estratégia inclui ainda campanhas de marketing com nomes de peso. A TIM aposta na cantora Iza, a Vivo escolheu Ivete Sangalo e a Claro optou pela Anitta.

O resultado já é visível nas lojas. Na Yell Mobile, parceira de Samsung e Motorola, o gerente Carlos Filho diz que houve aumento de até 50% na procura por aparelhos compatíveis com 5G:

“Quem chega na loja já fala: ‘Quero telefone 5G’. A procura por celulares mais modernos está alta, as vendas também, mas as pessoas estão atentas ao preço, já que não é todo mundo que está disposto a pagar mais caro por ele.”

Segundo a consultoria Omdia, o País deve encerrar o ano com 10 milhões de usuários da rede 5G. A previsão é menor que os 14 milhões esperados inicialmente, mas foi revista em razão do atraso na implantação da rede, que originalmente estaria liberada no fim de junho, com o serviço disponível até o fim deste mês.

“Vamos ter algumas capitais até o fim de julho e todas as outras até o fim de agosto. Os esforços do Rio estão sendo acelerados para que a faixa de 3,5 GHz seja ligada em breve”, antecipou Moisés Queiroz Moreira, conselheiro da Anatel e presidente da Gaispi.

O 5G só chegou na capital federal, mas já está no radar do consumidor de outras localicades. Para comemorar seu aniversário, Vanessa da Silva foi a um shopping no Rio de olho em um celular novo. Desempregada, ela disse que pagaria até R$ 300 a mais por um celular com 5G:

“Sei que a tecnologia 5G tem muitas vantagens em relação à anterior. É mais rápida, e a gente depende muito dessa velocidade para tudo. A gente não tem computador em casa, meu filho estuda pelo celular, vê vídeos, brinca e eu acabo usando muito também, então estou tentando comprar um aparelho melhor.

Degustação

Para seduzir o cliente, a TIM criou novo plano com foco em cloud gaming — para permitir que usuários joguem sozinhos e entre si em alta velocidade a partir de aplicações hospedadas na nuvem. Para isso, os planos pós-pagos ganharam 50GB a mais de dados. Nos primeiros 12 meses, isso sai de graça. Depois passa a custar R$ 20 a mais na conta.

“Criamos pacotes de degustação para que o consumidor entenda os novos serviços do 5G. Estamos começando com games, mas haverá mais funcionalidades, como realidade virtual e aumentada”, explicou Alberto Griselli, CEO da companhia.

E há desconto que passa de 60%. O Samsung Galaxy S21 FE caiu de R$ 4.499 para R$1.499 no Tim Black família 100GB. O Motorola Edge 30 passou de R$ 3.999 para R$1.799, no mesmo plano.

“Os aparelhos estão posicionados no segmento premium, mas vão ganhar escala. Temos 70% do portfólio em 5G. Até o fim do ano, vamos ter grande cobertura 5G standalone no Brasil. Já estamos com tudo pronto. Em Brasília, começamos com 50% da população coberta”, disse Griselli.

Na Claro, lembra Paulo Cesar Teixeira, CEO da companhia para Consumo e PME, a estratégia é investir em melhores condições de ofertas para os aparelhos. Ele cita a possibilidade de parcelamento em até 21 vezes e condições especiais na hora de trocar o aparelho 4G pelo novo 5G. Para essa fase, a tele batizou a nova tecnologia de “5G+”.

No primeiro dia do serviço em Brasília, smartphones 5G representaram 70% das vendas de aparelhos nas lojas próprias da Claro. A tele deve lançar novos planos entre setembro e outubro, quando a nova rede estiver em mais cidades.

A Vivo já tem 2,5 milhões de clientes com celular 5G. Em nota, disse que a rede “vai acelerar as evoluções tecnológicas necessárias para a criação dos recursos mais avançados em serviços digitais”.

“É um momento importante para o País. As empresas estão instalando infraestrutura muito além das exigências mínimas”, disse Carlos Baigorri, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil