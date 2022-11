Esporte Com Holanda como favorita, Grupo A terá disputa dura por segundo lugar

18 de novembro de 2022

Um dos destaques do grupo é a única estreante do atual Mundial, o Catar.

O Grupo A da Copa do Mundo conta com a única equipe estreante em uma edição de Copa, o Catar. Os donos da casa podem ter dificuldades de avançar em uma chave que tem a Holanda como favorita e Senegal e Equador como forças secundárias.

Após ficar de fora da Copa da Rússia, a Holanda retorna a um Mundial com uma equipe renovada. Se em 2014 a Laranja Mecânica brilhou em gramados brasileiros, capitaneada por Robin Van Persie e Arjen Robben, nesta edição as esperanças recaem no zagueiro Van Dijk e no atacante Depay.

Em sua 11ª participação em mundiais, a seleção holandesa será comandada por um técnico muito experiente, Louis Van Gaal, que liderou grandes times como Barcelona, Manchester United, Ajax e Bayern de Munique.

A Holanda já esteve bem perto de ser campeã, mas acabou sendo vice-campeã nas edições de 1974, 1978 e 2010. A equipe é a oitava colocada no ranking da Fifa.

