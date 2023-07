Notícias Com políticos do Centrão querendo seu cargo, a presidente da Caixa apresenta números de ações do banco em reunião com Lula

Dados apresentados são referentes ao Desenrola, ao financiamento de projetos de infraestrutura e habitação. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A presidente da Caixa, Rita Serrano, promoveu os resultados das ações recentes do banco ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em meio às especulações sobre sua substituição para acomodar o Centrão em outros cargos do governo federal. Rita Serrano tem repetido que a única orientação que tem de Lula é para continuar a trabalhar. “Como sou muito teimosa, vocês fiquem tranquilos. Eu sou teimosa e continuo aqui”, disse, em evento da Caixa hoje sobre diversidade.

Em uma reunião no Palácio do Alvorada, a presidente do banco apresentou a Lula os números relacionados ao novo Minha Casa, Minha Vida, ao programa de renegociação de dívidas Desenrola e a financiamentos de projetos de infraestrutura.

“A Caixa permanece trabalhando para o desenvolvimento do País, levando à frente ações importantes para os brasileiros e de impacto social, com foco na promoção do acesso à moradia digna, por meio do Minha Casa, Minha Vida, no resgate da cidadania financeira de seus clientes, com o Desenrola”, defendeu Rita Serrano.

No Desenrola, cuja primeira fase foi iniciada há 10 dias, a Caixa já liquidou R$ 448,5 milhões em dívidas relativas a 31,5 mil contratos, o que permitiu a regularização cadastral de 25,1 mil clientes. Além disso, o banco “limpou” automaticamente o nome de 225 clientes que tinham débito até R$ 100, conforme as regras do programa. Segundo a Caixa, o site da instituição voltado para negociação de dívidas do Desenrola registrou mais de 5 milhões de visualizações de clientes interessados em conhecer as condições oferecidas para regularização.

Habitação

Já no programa habitacional, cujas novas regras começaram a valer no dia 7 deste mês, a Caixa já recebeu o número recorde de 2.451 propostas de empresas e entes públicos para a construção de 322.284 moradias na faixa 1 do MCMV, que atende famílias com renda mensal de até R$ 2.640, com recursos do orçamento federal. As propostas estão em processo de análise pelo banco. Além disso, a instituição ainda está recebendo propostas dos Estados do Espírito Santo, Rondônia e Roraima, assim como do Distrito Federal, que passarão por seleção do Ministério das Cidades.

Com média semanal de 725 mil acessos por interessados em imóveis populares, o simulador habitacional da Caixa teve suas buscas aumentadas em 131,6% após o lançamento. O banco ainda destacou que concedeu desde janeiro cerca de R$ 10 bilhões no FINISA, linha de crédito com recursos Caixa que é destinada ao financiamento de despesas de capital de projetos de infraestrutura e saneamento. Segundo a instituição, o volume é recorde para a linha.

