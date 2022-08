Brasil Como identificar o recenseador? O que o IBGE pergunta? Tire dúvidas

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

É possível confirmar a identidade do agente do IBGE pelo telefone 0800 721 8181. Foto: IBGE/Divulgação É possível confirmar a identidade do agente do IBGE pelo telefone 0800 721 8181. (Foto: IBGE/Divulgação) Foto: IBGE/Divulgação

Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deram início à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Programado para acontecer em 2020, o Censo está sendo realizado com dois anos de atraso em razão da pandemia de covid e de cortes orçamentários.

Até o início de novembro, os recenseadores vão visitar cada um dos domicílios nos 5.570 municípios do País, incluindo aldeias indígenas e territórios quilombolas.

Apenas uma pessoa do domicílio responderá por todos os residentes. Segundo o IBGE, qualquer morador, acima de 12 anos, capaz de fornecer as informações, pode responder ao recenseador por todos os demais moradores do domicílio.

Quanto tempo dura a visita?

Serão aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.

O questionário básico traz os seguintes blocos de perguntas: identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade.

Já o questionário da amostra, além dos blocos contidos no questionário básico, investiga também: trabalho, rendimento, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo.

A seleção da amostra que irá responder o questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) do recenseador.

Como identificar?

Segundo o IBGE, os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete de identificação, boné do Censo, crachá e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo.ibge.gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181.

