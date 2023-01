Torres está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Guará. Ele é investigado por suspeita de omissão na contenção dos atos extremistas realizados em Brasília, no dia 8 deste mês. O ex-ministro chefiava a Secretaria de Segurança Pública do DF na ocasião. Torres nega as acusações.