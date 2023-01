Brasil Deputado se torna réu por racismo após postar foto de mão branca apertando punho negro com frase: “Na minha família não”

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Amauri Ribeiro vai responder por racismo homofóbico. (Foto: Reprodução)

O deputado goiano Amauri Ribeiro (União Brasil) se tornou réu pelo crime de racismo na modalidade homofobia após postar uma foto de uma mão branca apertando o punho de um braço negro, que “veste” uma roupa de arco-íris (símbolo do movimento LGBTQIA+), com a frase “na minha família não”. A imagem foi publicada em abril de 2022.

Após o Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciar Amauri, na quarta-feira (18), o juiz Alexandre Bizzotto, da 3ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão, aceitou a denúncia, na sexta-feira (20).

Na denúncia, a promotora Nádia Maria Saab disse que Amauri usou as redes sociais, de forma consciente e voluntaria, e “praticou e incitou a discriminação ou preconceito de raça, na modalidade homofobia”.

A promotora ainda pediu que, com o recebimento da denúncia, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) informe à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), que, “por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação”.

“Em caso de prosseguimento da ação penal, requer a citação do denunciado para responder à acusação, a oitiva das testemunhas arroladas e, após o interrogatório e o cumprimento das demais formalidades legais, a condenação do denunciado pela prática dos fatos descritos”, escreveu a promotora.

Investigação

A imagem foi postada no dia 4 de abril de 2022. Após investigação do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), a Polícia Civil concluiu a investigação no dia 15 de dezembro de 2022.

Após a repercussão da imagem postada por Amauri, em que ele estaria associando pessoas LGBTQIA+ a algo nocivo, entidades o denunciaram.

Segundo o Geacri informou, à época, o deputado objetivou “demonizar” pessoas gays, colocando-as como “uma ameaça ao modelo heterossexual”, fato que, conforme a polícia, extrapola a liberdade de expressão.

Antecedentes

No início de 2022, Ribeiro (PSDB) foi filmado abrindo a porta de um carro e agredindo o motorista durante uma discussão em Piracanjuba, no sul de Goiás. As imagens mostraram quando o parlamentar atinge o homem com vários socos e foi confirmada pela Polícia Civil. O empresário Cláudio Chaves Moreira, de 40 anos, que foi vítima das agressões, contou que a briga foi motivada por causa de um áudio que gravou criticando o político e que acabou viralizando na cidade.

Anteriormente, o parlamentar já havia sido investigado pela Polícia Civil após falar que a vereadora Lucíula do Recanto (PSD) “merecia um tiro na cara”. A declaração de Amauri foi feita durante um discurso em defesa à propriedade privada na tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás. Ele disse que a vereadora “invadiu” a casa de um cidadão e que, por isso, ela merecia morrer.

