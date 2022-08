Porto Alegre Dmae realiza melhorias na rede de água no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Serviço ocorre na rua Padre João Batista Réus. Foto: Luciano Lanes/PMPA Serviço ocorre na rua Padre João Batista Réus. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) começou a substituição de quase sete quilômetros de rede de água no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre. A alteração irá ocorrer ao longo da rua Padre João Batista Réus, que receberá tubulações em Polietileno de Alta Densidade (Pead) com diâmetros de 63 a 225 milímetros.

O projeto prevê ainda a execução de ligações de ramais de água, entroncamentos e, por último, cortes da rede antiga a ser desativada quando o novo trecho entrar em carga. Vinculada ao contrato de Perímetro Urbano de Água, a obra beneficia mais de 4 mil pessoas, tem investimento de mais de R$ 2 milhões em recursos próprios do Dmae e previsão de execução em 180 dias.

O diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia, salienta que as ações de substituição de rede fazem parte do programa de redução de perdas, que torna o sistema de abastecimento mais eficiente, melhorando o desempenho e ocasionando menos eventos de intermitência.

Os trechos contemplados no perímetro urbano de água têm origem em avaliações internas do departamento e demandas da comunidade registradas nos canais de atendimento e subprefeituras. As solicitações são analisadas tecnicamente para verificação de viabilidade, aprovadas e projetadas pelas equipes de Planejamento e de Projetos do órgão.

Trânsito

Para garantir a segurança viária, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá monitorar o bloqueio parcial de uma faixa de circulação e do passeio no trecho entre a rua Nossa Senhora de Lourdes e a avenida Cavalhada. No trecho inicial, no cruzamento com a rua Álvaro Guterres, o ponto de parada de ônibus será deslocado para melhor atender os usuários da linha 189 – Padre Reus/Liberal.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

